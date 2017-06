Letartóztatták a barátnőjét megütő Bayern-játékost

Hétfőn, kevesebb mint egy napra őrizetbe vették Franciaországban Kingsley Comant, a Bayern München játékosát, akit (ex)barátnője jelentett fel családon belüli erőszak miatt, értesült az ügyről kedden az Europe 1 tévécsatorna.

Az ügyészség ezt meg is erősítette, mást azonban nem közölt, így csak a tévétársaság információira lehet hagyatkozni: eszerint Coman ellen hétfőn tett bejelentést a nő, miután a pár vasárnap és hétfőn is heves vitát folytatott. Ez fajult el annyira, hogy a nő szerint meg is ütötte őt a játékos.

Comant még hétfőn elengedték, tárgyalására szeptemberben kerülhet sor.