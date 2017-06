C. Ronaldo újra lemaradt a büntetőkről

Claudio Bravo háromból három büntetőt védett Portugália ellen a Konföderációs Kupa elődöntőjében, ezzel Chile jutott a döntőbe. A portugáloknál Cristiano Ronaldo el sem jutott a lövésig, a végére, valószínűleg ötödiknek tartogatták, de nem került rá sor. Megint.

Most is ugyanúgy esett ki az elődöntőben, ahogy a 2012-es Európa-bajnokságon Spanyolország ellen, akkor is tizenegyespárbaj döntött, C. Ronaldo nélkül, akit cserben hagytak a társai.

A portugál csapatkapitány és gólrekorder elég gyakran variálja egyébként, hogy elsőnek vagy utolsónak, vagy a kettő között rúgja a büntetőket. A 2006-os vb-n Anglia ellen ötödikként lőtte tovább csapatát, a 2008-as BL-döntőben, még a Manchester Uniteddel harmadiknak lőtt a Chelsea ellen, kihagyta, de így is nyertek.

A 2012-es BL-elődöntőben, a Bayern München ellen elsőként állt oda, a portugál rontott, és nem is jutottak tovább. Nem sokkal később az Eb-elődöntőben Spanyolország ellen a végére tartogatta magát, de nem is rúghatott.

A variálgatás azóta sem változott, a 2016-os BL-döntőben ötödikként rúghatott, az Eb-n, a lengyelek elleni negyeddöntőben viszont megint ő kezdett, és hibátlanul hozták le az öt rúgást.