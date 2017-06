Hagi fillérekből megvalósította Orbán álmát

A FourFourTwo futballmagazin angol kiadása az előző szezon 49. legjobb edzőjének választotta a román bajnok Gheorghe Hagit. A szubjektív rangsor első helyen Antonio Conte végzett, a két BL-döntőst, Zinedine Zidane-t (Real Madrid) és Massimiliano Allegrit (Juventus) megelőzve.

A román futball legendája 2009-ben alapította a Viitorul Constantát, amelyiknek kispadjára 2014-ben ült le. Elég furcsa kombináció, de már lemondott egyszer például, aztán megint nem talált önmagánál megfelelőbbet a csapat szakmai munkájának irányítására.

Már tavaly is vezették a bajnokságot, de akkor nem bírták a hajrát, és csak ötödikek lettek. Nem úgy, mint idén, hiszen az utolsó fordulóban a Kolozsvárt egy tizenegyessel verő Viitorul lett az aranyérmes.

Hagi nem ennél a klubnál kezdte az edzősködést, először Törökországban volt klubedző, a Bursaspornál és a Galatasaraynál.

A szaklap megemlít egy fontos adatot. Hagi 85 ezer eurót költött játékosigazolásra az elmúlt három szezonban. Nagyjából 26 millió forintot. A játékosok többségét ingyen szerezte vagy kölcsönben.

Csak érzékeltetésül: a Videoton egy éve Bódi Ádámért 550 ezer eurót fizetett ki a Debrecennek, ezt maga Szima Gábor klubtulaj árulta el, vagyis hitelesnek tekinthető az összeg.

Bódi a teljes szezonban 326 percet töltött a pályán a hazai élvonalban, négyszer volt kezdő, legutóbb tavaly augusztus közepén.

Egy átigazolás elsülhet rosszul, és mivel itthon semmiféle kockázatot nem vállalnak az igazgatók és elnökök, hiszen az állami milliárdok ömlenek a klubokhoz különféle csatornákon – közvetítés, szerencsejáték, tao -, így kit izgat egy futballista vételára, az üzlet hatékonysága. (Aztán lehet, hogy csütörtök este az új Vidi-edző, Nikolics már Bódiban látja a megoldást a máltai Balzans elleni EL-meccsen, és idén jó szezont fut.)

Hagi ráadásul komolyan veszi, hogy a nevét viselő akadémiának küldetése van – ha már a saját pénzét tette bele -, és a fiatalokat onnan terelgeti a felnőtt csapat felé. (Erre hánynak fittyet Felcsúton.)

Olyannyira nem sikertelenül, hogy saját gyerekét, Ianist például 2 millió euróért adta el az olasz Fiorentinának, miután 27 meccset lehúzott 17 évesen az első osztályban. A kis hagi már a Seria A-ban is bemutatkozott. Razvan Marinért 1,8 millió eurót fizetett a belga Standard Liege, ő szintén Hagi akadámiáján nevelkedett.

Ioan Filipért - ő már idősebb, 28 éves - 100 ezer eurót utalt a Debrecen, és akkor arról írtak a román lapok, hogy Magyarországon kétszer annyit lehet keresni, mint Romániában. Jelen esetben Filip 6 ezer eurót kap. Az állam miatt a játékosok is jobban keresnek a hazai ligában, mint valaha. Fizetésben az NB I. simán versenyképes az osztrák élvonalból két csapatot leszámítva mindenkivel.

Hagi június elején Magyarországon járt, és azt mondta, látványosabban fejlődik a sportág nálunk, mint Romániában. Létesítményekben ez nyilvánvaló, színvonalban azonban van még mit pótolni, mert a Viitorul csak akkor kapcsolódik be a Bajnokok Ligájába, augusztus végén, amire a Honvéd már be is fejezte, ha nem veri ki az izraeli bajnokot.