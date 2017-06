A rekordbajnok, a falusi csapat és a másik Juventus

A spanyol bajnokság osztályozójával az európai másodosztályú futballbajnokságok is véget értek a hétvégén, eközben a csapatok túlnyomó része már elkezdte a felkészülést a következő szezonra.

És bár olyan nagy múltú klubokról is szó van, amelyek meghatározói, többszörös bajnokai voltak korábban hazájuk bajnokságának, a legtöbb csapat egyértelmű célja megkapaszkodni a legjobbak között.

Eközben olyan egyesületek is visszatérnek az európai futball vérkeringésébe, amelyek nélkül korábban elképzelhetetlen lett volna a bajnoki rajt.

Feljutás negatív gólkülönbséggel

A topligások közül Angliában a Newcastlemegnyerte a másodosztályt, és egy év után visszatér az élvonalba. Ahova való, hiszen négyszeres bajnok, igaz, az utolsót 90 éve nyerte, de 1969-ben például UEFA-kupát nyert, és a Premier League-ben 1993 óta mindössze két szezont hagyott ki. Egy ponttal előzte a Brightont, amely 1983 után tér vissza az angol egybe.

Ennél izgalmasabb a Huddersfield Town sztorija , amely a feljutásért vívott osztályozót nyerte meg. A nyugat-yorkshire-i, Leedshez közeli városka csapata 45 év után szerepel újra az első osztályban. Az alapszakaszt az 5. helyen zárta,

meglepő és egyedüli módon negatív gólkülönbséggel.

Aztán jöttek az osztályozók, és úgy jutott fel, hogy egyetlen meccset sem nyert meg a rendes játékidőben vagy hosszabbításban.

Előbb a Sheffield Wednesday ellen egy 0-0, majd 1-1 után büntetők, aztán a Reading elleni döntőben 0-0 után megint tizenegyesek hozták meg a sikert. Három meccs és egyetlen rúgott gól első osztályt és ezzel milliókat hozott a kiscsapatnak.

Kétszer csődbe ment, mégis első osztályú

A Serie A-ba története során először jutott fel a Benevento, amely két éve még a másodosztályban sem szerepelt. Tavaly az utolsó helyen esett ki, most visszatért a Hellas Verona, 1985 olasz bajnoka. Az akkori legendás csapatban futballozott többek között Antonio Di Gennaro, Giuseppe Galderisi, a német Hans-Pter Briegel és dánok Eb-hőse, Preben Elkjaer-Larsen.

A scudetto után többnyire az első két osztály között ingáztak, de az idén Verona ismét lázba jöhet.

Lesz Derby della Scala, azaz a Hellas és a Chievo városi rangadója.

1968 után kétszer is a csőd szélére sodródva, majd 2013-ban újraalapítva és már bajnoki címet ünnepelve lesz Serie A-s a ferrarai SPAL (Società Polisportiva Ars et Labor). Az 1907-ben alapított klub 1920 és 1958 között összesen 21 idényt töltött el a legmagasabb osztályban.

A csapatot 2005-ben Massimiliano Allegri, a Juventus jelenlegi mestere vezette fel a Serie B-be, de akkor a csőd miatt ismét visszasorolták őket.

2012-ben már a végső megszűnés határán állt, amikor egy fúzió és egy tehetős olasz család, az ipari műanyagok piacán érdekelt Colombarini család pénze segített.

Allegri mellett Fabio Capello, Gianni De Biasi és a Honvédnél is dolgozó Aldo Dolcetti is irányította a SPAL-t korábban.

Németországban a VfB Stuttgart ötször nyerte meg a Bundesligát. Tíz évvel az utolsó címük után viszont a Bundesliga 2-ből kellett visszakapaszkodniuk, de ez elsőre sikerült. A következő idényben újra a legjobbak között látható a Mercedes-Benz székhelyének csapata.

Bajnoki rekorderek, mégis újoncok

Oroszország – és korábban a Szovjetunió – egyik legsikeresebb sportklubja a Dinamo Moszkva. Hihetetlen, de a legendás kapus, Lev Jasin korábbi klubja egy évig a másodosztályban szerepelt, és egy év szünet után tér vissza a legjobbak közé. Dzsudzsák Balázs egykori klubja nagy fölénnyel lett a második vonal bajnoka.

A Dinamo 1923-as alapításával az ország legrégebbi futballklubja, 11-szer nyert bajnoki címet és ugyanennyiszer volt második. A szovjet és orosz kupát hétszer vitték haza, a KEK-ben kétszer is elődöntőztek: mindkétszer Bécs volt a végállomás, 1978-ban a Austria, 1985-ben a Rapid ellen estek ki.

Az egykori szovjet katonacsapat, a titkosrendőrség akkori vezetőjének, Lavrentij Beria belügyminiszternek a klubja is a pénzhiány miatt jutott a csőd szélére, és élte meg a kiesés sanyarú sorsát. A VTB Bank volt a korábbi tulajdonos, de aztán a sportegyesület visszavásárolta a részvényeket, majd finanszírozási gondok miatt sorra vált meg legjobb játékosaitól. Végül búcsúzott, de csak rövid időre.

Az idén újra összeáll a nagy moszkvai négyes: a CSZKA, Dinamo, Szpartak, Lokomotiv.

Négyszer volt belga bajnok a Royal Antwerp, amely 1880-as alapításával a legidősebb helyi klub. 2005 óta sínylődött a másodosztályban, és az sem segített rajta, hogy hosszú távú együttműködést kötött a Manchester Uniteddel.



A klubnak amúgy komoly magyar hagyományai is vannak: korábban itt futballozott Pintér Sándor, Póczik József, 1980 és 1984 között Fazekas László, később Kovács Kálmán és Gelei Károly is. Fazekas szakvezető is volt, most pedig Bölöni Lászlóval kísérlik meg a bennmaradást.

Ország Feljutók Ország Feljutók Ország Feljutók Albania Luftëtari Gjirokastër, Korabi Peshkopi Görögország Apollon Szmirni, PAS Lamia Németország VfB Stuttgart, Hannover Andorra Penya Encamada, Inter Club Grúzia* – Norvégia* Kristiansund, Sandefjord Anglia Newcastle, Brighton, Huddersfield Hollandia VVV Venlo, NAC Breda, Roda Olaszország SPAL, Hellas Verona, Benevento Ausztria LASK Linz Horvátország NK Rudes Oroszország Dinamo Moszkva, SZKA Habarovszk, FK Toszno Azerbajdzsán Turan Tovuz Izland* KA Reykjavik, Grindavik Örményország – Belgium Royal Antwerp Izrael Maccabi Netanya, Hapoel Akre Portugália Portimonense, Desportivo Aves Bosznia GOSK Gabela, Borac Banja Luka Írország Limerick, Drogheda United Románia Juventus Bucuresti, Sepsi Bulgária Etar, Vitosa, Szeptemvri Szófia Kazahsztán* FC Kajszar, Altaj Szemej San Marino – Ciprus Akritasz, Alki Oroklini, Ethnikosz Asszia Koszovó Flamurtari, Vellaznimi, Vllaznia Skócia Hibernians Csehország Sigma Olomouc, Banik Ostrava Lengyelország Sandecja Nowy Sacz, Górznik Zabre Spanyolország Levante, Huesca, Tenerife Dánia Höbro, FC Helsingör Lettország Babite (később kizárták) Svájc FC Zürich Észak-Írország Warrenpoint Town Litvánia – Svédország* IK Sirius, AFC Eskilstuna, Hammarby Észtország* Tulevik Luxemburg US Esch, Rodange, US Hostert Szerbia Macva Szabacs, Zemun Fehérorosz-

ország* Fk Gomel, Dnyepr Mogiljev Macedónia Akademija, FK Skopje Szlovákia FC Nitra Feröer-szigetek* EB/Streymur, 07 Vestur Magyarország Puskás Akadémia, Balmazújváros Szlovénia Triglav Kranj, Ankaran Hrvatini Finnország* JJK Jyväskyla Málta Lija Athletic, Senglea, Naxxar Lions Törökország Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe Izmir Franciaország Strasbourg, Amiens, Troyes Moldova Sfintul Georghe Ukrajna FC Mariupol, NK Veres Rivne Gibraltár Gibraltar Phoenix Montenegró FK Kom Wales Barry Town, Prestatyn Town

*-gal jelölt országok tavaszi-őszi rendszerben játszanak, náluk a 2016-os feljutó lett jelölve.

Nyolc éve még bajnok volt, most felkerült

Nagy múltú klub a svájci FC Zürich is, hiszen 120 éve alapították, 12-szeres bajnok, ráadásul az utolsót nem is olyan régen, 2009-ben nyerte. Kilencszer a kupát is elhódította, kétszer UEFA-kupa-elődöntős is volt. A csapat az elmúlt hat évben is egyszer második, 2015-ben pedig harmadik lett, de egy évre rá jött a dráma, az utolsó hely, a kiesés.

A búcsújuk csak egyetlen ponton múlott a Luganóval szemben, amelyet ezután négy napra a svájci kupa döntőjében legyőztek. A kisiklás is csak egy évig tartott, 12 pont előnnyel simán húzták be a svájci másodosztályú bajnoki címet.

Ami a környező országokat illeti, a Banik Ostrava korábban háromszor lett bajnok Csehszlovákiában és egyszer Csehországban. A nyolcvanas-kilencvenes évek meghatározó cseh csapata volt, amely Közép-európai Kupát is nyert (1989-ben), a KEK-ben pedig 1979-ben az elődöntőig jutott. Az önálló cseh bajnokságból sosem esett ki, igaz, az utóbbi hat évben négyszer is közel járt hozzá (14. lett), míg végül tavaly utolsó helyen végzett. De csak egy év kellett, és ismét a feljutott.

A lengyel Górnik Zabrze a 60-as és a 80-as években élte aranykorát. 1957 és 1988 között 14-szer nyerte meg a bajnokságot és hatszor a kupát. Rekordbajnoknak számít, ennyiszer (14-szer) csak a Ruch Chorzów nyert, amely – a sors iróniájaként – éppen az idén esett ki. 1970-ben KEK-döntőt játszott, de a Manchester Citytől 2-1-re kikapott.

2009-ben egyszer már kiesett, de egyből visszajutott, ahogy most is a második helyen. Ráadásul mindezt úgy, hogy hat fordulóval a vége előtt még csak a 9. helyen állt, az utolsó hat meccsét mind megnyerte, 18-4 gólkülönbséggel, és hét helyet javítva második lett.

Még egy Juventus Európában

A névadóra döbbenetesen hasonlító klubcímer és majdnem százéves múlt, negyed évszázaddal ezelőtti újrakezdés. Érdekes a román másodosztályú bajnok, a Juventus București története is. Anyagi megfontolásokból és klubok összeolvadásából 1924-ben született meg Bukarest újabb csapata, a Juventus, amely mind arculatában, mind filozófiájában igyekezett minél többet átvenni az olasz hagyományokból.

Abban az időben Romániában regionális bajnokságokat, majd a győzteseknek országos döntőt rendeztek. A Juventus 1930-ban a Gloria CFR Arad legyőzésével története első és mindmáig egyetlen bajnoki címét nyerte. Később visszaesett a másodosztályba, majd a háború utáni néhány évben középcsapatként maradt élvonalbeli egészen 1952-ig, amikor egy politikai döntés nyomán az egész csapatot Ploieștibe költöztették, és Petrolul néven szerepelt tovább.

1992-ben alapították újra a klubot, és a patrónus Ionel Ciuclea igyekezte felkutatni a korábbi alapító, Ettore Brunelli családját. De sem az olasz nagykövetség, sem pedig Vöröskereszt nem tudott segíteni. Ennek ellenére az olaszos hagyományokat folytatták, de már olaszok nélkül, akik az 1948-as államosítások idején hagyták el Romániát. Az utóbbi évek állhatatos munkája aztán meghozta a gyümölcsét: a Juventus București 2016-ban a harmad-, idén pedig a másodosztályt nyerte meg, és az új formáció először jutott fel az élvonalba.

A másik feljutó Kovászna megye székhelyének csapata, a Sepsiszentgyörgy. Szinte egyedülálló, hogy a klubot csak hat éve alapították. Diószegi László 2011-ben alapította a klubot ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe néven. Már az első évben megnyerték az ötödosztálynak számító Kovászna megyei bajnokságot. A második idényükben még a helyi rivális, Vitorul mögött ragadtak a negyedosztályban, de 2014-ben már simán léptek még egyet fel. Innentől kezdve két év alatt két osztályt léptek felfelé, meseszerű történet, 2016-ban bajnokként feljutás a másodosztályba, majd idén a Juventus mögött az első osztályba.

A csapat alaposan felülmúlta a bajnokság előtti várakozásokat. Már decemberben a harmadik, azaz osztályozós helyen álltak, és akkor a tulajdonos azt nyilatkozta, nagyon örülne annak, ha meg tudnák tartani azt a pozíciót is. Ennél sokkal több lett belőle.

A tulajdonos Diószegi a pékiparban tevékenykedik, 2017-ben például ő sütötte az év kenyerét Romániában, de amúgy is biztos anyagi háttér áll a csapat mögött. A helyi tanáccsal összefogva 700-800 ezer eurót össze tudnak rakni, ami az éves költségvetés 80-90 százalékát fedezi. Az első osztályban már 1,2 millió eurós tévés jogdíjat kapnak, amely sokszorosa az eddig kapott pénzeknek.

Egyetlen bánatuk lehet, hogy a román szövetség nem fogadta el az 5000-es sepsi pálya licencét, így a nem túl távoli Brassóba kell átjárni a hazai bajnoki meccsekre. A Sepsi egyik legjobb játékosa Hadnagy Attila, aki az idényben 28 gólt szerzett és második lett a góllövőlistán. Mellette a szenegáli Thiaw volt a legeredményesebb nyolc találattal.

Magyarország kis csapatokkal

Nálunk két majdnem újonc próbálkozik majd a legjobbak között. A Puskás Akadémia három élvonalbeli szezon után esett ki, de egyből visszatért, míg a Balmazújváros története során először szerepel majd a magyar labdarúgó-bajnokság első osztályában.

Nagy múltú bajnokcsapatok, amelyeknek sikereit már csak a lexikonok őrzik. Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy a legjobb húsz bajnokság és Magyarország eddigi bajnokaiból hány első vagy másodosztályú, vagy csúszott még annál is lejjebb, illetve, hogy hány klub szűnt már meg ezek közül.

Bajnokcsapatok száma 1. osztályú 2. osztályú Alacsonyabb osztályú Megszűnt Spanyolország 9 9 – – – Anglia 24 12 10 2 – Németország 29 12 6 10 1* Olaszország 16 13 1 2 – Franciaország 28 12 4 5 7 Oroszország** 8 6 – 2 – Portugália 5 5 – – – Hollandia 10 8 – 1 1 Ukrajna 3 2 – – 1 Belgium 16 8 3 2 3 Törökország 5 5 – – – Svájc 20 9 4 4 3 Görögország 6 5 1 – – Csehország*** 11 8 3 – – Románia 24 6 2 7 9 Ausztria 15 6 2 4 3 Skócia 11 8 2 1 – Dánia 19 9 1 6 3 Ciprus 10 6 – – 3 Horvátország 4 3 – 1 – Magyarország 14 7 2 4 2****

*A Rapid Wien 1941-ben német bajnok lett.

**A szovjet éra is beletartozik, de a táblázatba csak azok a csapatok kerültek, amelyek most is Oroszországhoz tartoznak.

***A csehszlovák éra is beletartozik, de a táblázatba csak azok a csapatok kerültek, amelyek most is Csehországhoz tartoznak.

****A Nagyvárad 1944-ben lett magyar bajnok.

A fenti táblázatból is jól látszik: a legerősebb bajnokságok közül a spanyol és a portugál nem túl sokpólusú. A spanyol liga 1929 óta íródó történetében csak a Real Madrid, a Barcelona, az Atlético Madrid, az Athletic Bilbao, a Valencia, a Real Sociedad, a Deportivo, a Sevilla és a Betis nyert bajnokságot, és jelenleg mindegyik első osztályú. Hasonlóan a portugálokhoz, 1934 óta a Benfica, a Porto, a Sporting, és egyszer-egyszer a Belenensen és a Boavista lett első, ők most is a legjobbak között vannak.

Meglepő, hogy a németeknél (főleg a második világháború előtti győztesek közül) az eddigi bajnokok harmada nincs az első két osztályban, a franciáknál pedig sok bajnokcsapat szűnt meg. Angliában a 24 eddigi bajnokból 22 most is a legjobb két ligában szerepel. Romániában is sok csapat tűnt már el a süllyesztőben, Magyarországon pedig a BTC és a Nagyvárad (legalábbis nem a magyar bajnokságban) nem létezik többé.

Legendás hely Svájc, ahol a mostani első osztály tíz csapata közül kilenc már volt bajnok, egyedül az FC Thun nem tudott még odaérni. Dániában ugyanakkor a rekordbajnok megszűnt. A Köbenhavn Boldklub 15-ször volt bajnok, 13-szor a második. Az 1876-ban alapított klub sem tudta anyagilag tartani a lépést a többiekkel. A legnevesebb dán csapat úgy alakult át, hogy egyesült a B1903 Koppenhágával, és FC Koppenhága lett belőle, amely 2009-es fúzió óta ötször lett bajnok.

