Meghalt Kovács László, a válogatott volt kapusa

Kovács László gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, pénteken, a győri kórházban meghalt. 66 éves volt, írja a Kislaföld.hu.

Kovács 1981 és 1985 között a Győri Rába ETO kapusa volt, két bajnoki címet nyert. Tatabányán, Békéscsabán, Siófokon és a Videotonban is védett, utóbbi helyről a válogatottba is meghívták, 12-szeres válogatott kapus 1975 és 1977 között. Az 1978-as argentin világbajnokságon is ott volt de nem lépett pályára, írja a Wikipedia. A magyar első osztályban 262-ször szerepelt.

2008-tól a pápai csapat kapusedzője volt, majd Budaörsön dolgozott.