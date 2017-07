Dárdai kezdi összerakni a gyors és támadó Herthát

Hétfőn Berlinben elkezdte nyári felkészülését a Hertha BSC, a berlini klubra dupla terhelés vár, hiszen ott vannak az Európa Liga főtábláján.

Dárdai Pál játékosként már átélte, milyen ez, edzőként azonban most először készíti fel a csapatát a nemzetközi kupára és a Bundesligára. Michael Preetz sportigazgató is volt kettős présben, ő is elmondta már a tapasztalatait. A stábjával folyamatosan erről beszélnek, szeretnék a legjobb megoldást megtalálni, mert mindkét fronton szeretnék sikerrel venni az akadályokat.

Tavaly a Mainzot, egy évvel korábban pedig az Augsburgot megviselte a csütörtöki és a vasárnapi játék, egyik klub sem volt a tabella első felében, előbbi a kiesés ellen harcolt.

"A célunk egyértelmű, két csatárral szeretnénk felállni, labdát birtokolni, tempót akarunk adni a játéknak. Majd az ellenfelek eldöntik, hogy a 3-5-2 vagy a 4-4-2 lesz a felállásunk" - jelentette ki határozottan a Bildnek Dárdai.

Davie Selke lesz Ibisevic mellett a csatár, aki a hétvégén nyerte meg az U21-es Európa-bajnokságot. Két nagy és erős, veszélyes támadója lesz tehát a berlinieknek.

"Davie fiatal és sikeréhes, és utánozhatatlan dolgokra képes a kapu előtt. Matthew Leckie-vel is gyorsulni fog a játékunk a szélen, a góllövésre viszont meg kell majd tanítanunk. A holland jobbhátvéd Karim Rekik hasznunkra válik a védekezés mellett a támadások építésében, és passzos játékban is. Nagy a játékintelligenciája, és képes technikai finomságokra is" - mutatta be az új szerzeményeket.

Rajtuk kívül még négy fiatal kapott profi szerződést. Florian Baak, Arne Maier, Julius Kade és a fia, Dárdai Palkó. Velük már dolgozott korábban, még az U15-ös csapatból ismeri őket.

"Olyan mintha a szeretett gyerekeim lennének. Magam is kíváncsi vagyok, hogyan illeszkednek be a nagyfiúk kemény játékába" - összegzett a 41 éves magyar edző.