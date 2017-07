Rooney 13 év után a távozás szélén

Wayne Rooney 13 év után elhagyja a Manchester Unitedet, és visszatér egykori klubjához, ahonnan a United megszerezte 2004-ben, az Evertonhoz. Mindezt egyelőre csak a nem túl mértékadó The Sun írja, de a brit sajtó nagy része átvette, és ha megnézzük Rooney legutóbbi szezonját, illetve nyilatkozatait, ésszerűnek is tűnik.

A 31 éves José Mourinho érkezésével cserecsatár lett a Unitednél, tavasszal már alig játszott, a legfontosabb meccseken végképp nem kezdett. A májusi Európa Liga-döntőn is csak a 90. percben állhatott be. Azt pedig korábban elmondta, két Premier League-klubban játszott, és ez így is marad.

Vagyis az Everton egyértelmű opciónak látszik. A United ingyen elengedné, így meg is tudnák fizetni, 250 ezer fontot keresne - az eddigi 300 ezer helyett - hetente, ami reális. Október végén 32 éves lesz, a zeniten - látszólag - túl van.

Rooney utolsó meccse lehetett a Unitedben az EL-döntő

Rooney az angol válogatott gólkirálya és az elmúlt idényben a ManUnited alltime gólkirálya lett, megdöntötte Bobby Charlton csúcsát, a PL, az FA-kupa és a BL mellé megszerezte a hiányzó EL-t is, így sok bizonyítanivalója elméletileg nem maradt.

Más kérdés, hogy egy 32 éves futballistát simán lehet motiválni, illetve simán képes motiválni magát, nézzük csak meg Cristiano Ronaldót, aki 10 hónappal idősebb is Rooneynál.