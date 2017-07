Az Atleti megtartja legendáját, a Real elengedte a balhés portugált

Egy évvel, jövő júniusig meghosszabbította szerződését az Atlético Madriddal Fernando Torres - közölte a fővárosi futballklub.

A 33 éves csatár először 11 éves korában igazolt az Atléticóhoz, amelynek színeiben eddig 294 mérkőzést játszott. Az nagycsapatban 2001-ben mutatkozott be, majd később csapatkapitány lett, 2007-ben pedig eligazolt a Liverpoolhoz. Ezután a Chelsea-ben és az AC Milanban is megfordult, majd 2015-ben tért vissza nevelőegyesületéhez.

Torres a spanyol válogatottal világ- és kétszeres Európa-bajnok.

Az Atletico és a Real Madrid közben véglegesítette a francia Theo Hernandez transzferjét is. A 19 éves védő érkezését már korábban beharangozta a Real, most hivatalosan is az ő játékosuk lett a tehetség, aki hat évre írt alá. Theo az előző szezont kölcsönben az Alavesnél töltötte, az Atletiben egy percet nem játszott. Ő lőtte a Barcának azt a nagy szabadrúgásgólt a legutóbbi Spanyol Kupa-döntőn.

Theo Hernandez

A Real el, illetve kölcsön is ad, azt is bejelentették, hogy Fabio Coentrao egy évre a Sporting Lisboához kerül kölcsönbe. A portugál 2011 óta Madrid-futballista, de főleg fegyelmi problémák miatt két éve egy szezonra már kölcsönadták a Monacónak. Az előző idényt újra Madridban töltötte, nagyon keveset játszott, alig fért be Zidane-nál. Az új idényben valószínűleg még annyira se férne be, mivel épp az ő posztjára, balbekknek jön Theo, így mindenki jobbnak látta, ha újra elmegy egy időre. Coentrao még mindig csak 29 éves.