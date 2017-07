Rekordpénzért érkezett Lacazette az Arsenalhoz

Hivatalosan is bejelentették, hogy Alexandre Lacazette, a francia Lyon labdarúgója az Arsenal játékosa lett, a játékosért klubrekordot jelentő összeget fizettek a londoniak. A csatár ára a brit sajtó szerint 60 millió euró volt, ezt az információt később a franciák nyilatkozata is megerősítette, annyiban módosítva, hogy az alapár 53 millió euró, amihez hozzá jöhet még összesen 7 millió eurónyi bónusz is. Mesut Özilt 2013-ban 42,5 millió fontért vette meg a Real Madridtól az Arsenal, ez mai áron 50 millió eurót jelentene.

A pénzért Arsene Wenger egy 26 éves, 11-szeres francia válogatott csatárt kapott, aki az elmúlt szezonban játszott 45 tétmérkőzésén 37 gólt szerzett.

Lacazette 2010 tavaszán, 19 évesen mutatkozott be a Lyon nagycsapatában. Az azóta eltelt hét évben 203 bajnoki mérkőzést játszott, és ezeken kereken 100 gólt szerzett. A csatár az elmúlt szezonokban rendre 20 gól felett termelt, így inkább az számít meglepetésnek, hogy ilyen sokáig Franciaországban maradt. Az angol lapok szerint 5 évre írt alá az Arsenalhoz.

Wenger az Arsenal honlapjának azt mondta, hogy boldog, hogy a játékos csatlakozott csapatához, mert "több éven át bizonyította, hogy sok gólt tud rúgni, egy olyan befejező, aki jó százalékban használja ki a helyzeteit. Emellett figyelemreméltó technikai képességei vannak és erős személyisége. Szóval egy olyan játékos, aki nagy erősítést jelent, aki segít, hogy jövőre a csúcsra törhessünk".

Lacazette természetesen Thierry Henry-t, és az Arsenal újkori történetének többi francia játékosát említette, akik nagy motivációt jelentettek számára, hogy az Londonba igazoljon, a jelenleg a keretben lévő honfitársai pedig megkönnyítik számára a beilleszkedést. A klub veretes múltjának emlegetése mellett pedig azzal a mondattal igyekezett belopni magát az Arsenal szurkolóinak szívébe, hogy

"Az Arsenal játssza a legjobb focit Angliában."

Amiből egyébként a londoni szurkolóknak valószínűleg egy kicsit elege van, ők boldogabbak lennének egy kicsit kevesebb látvánnyal és több kupával, de legalább egy Bajnokok Ligája indulással.