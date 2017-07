Iszonyúan berágtak az újpesti szurkolók, háborút ígérnek

Elég nagy a zavar mostanában az NB I.-es klub környékén. Nemrég még abból volt cirkusz, hogy a klubnak nagy nehezen sikerült megegyezni az anyaegyesület UTE-val a Szusza Ferenc Stadion használatáról, ennek ellenére egyáltalán nem biztos, hogy ott futballoznak majd, mert van egy kis bibi: hiába újították fel 800 millióból a létesítményt, pályafűtés nem került bele. Márpedig ez mostantól kötelező az összes NB I.-es stadionban, szóval emiatt benne van a pakliban, hogy a hazai meccseket Szolnokon kell majd játszani.

Hogy ez mekkora röhej, azt inkább hagyjuk, ennél jóval nagyobb balhét kapott a nyakába a klubvezetés, amikor bejelentették, lecserélik a 132 éves Újpest címerét.

A szurkolók tomboltak az interneten, és szombat délutánra tüntetést hívtak össze a stadionhoz, a klubvezetés meg annyira betojt ettől, hogy a rendőrség döntésére és a játékosok nyugalmára hivatkozva inkább zárt kapussá tette szombati edzőmeccsüket a Vác ellen.

A győztes címert a hét elején jelentették be azután, hogy az UTE közölte, ők aztán nem engedélyezik az Újpestnek, hogy kukázzák az eddigit, aztán mégis jött egy bejelentés a klubtól, hogy megvan a győztes, tessék szokni a látványt. Egy pereskedés még lehet a dologból.

Ezek után a szombati kánikulában úgy ezren mentek ki a Szusza Ferenc Stadion elé, hogy kollektívan elküldjék a picsába a klubvezetést. Nyilván a belga klubtulajdonos, Roderick Duchatelet kapott a legtöbbet, de ugyanekkora közellenség lett Gyarmati Eszter, az Újpest FC ügyvezető igazgatója. Nekik amúgy a kerület különböző pontjain már üzengettek a napokban, hogy jobb lenne, ha elhúznának.

Akárhányszor Duchetelet neve elhangzott a beszédekben, a szurkolók rendszeres buzibelgázták, de kapott Gyarmati is kemény rigmusokat, bár az esemény fénypontja nyilván az volt, amikor Urbán Flórián, volt újpesti futballista és mostanában megmondóember, flamandul ordibálva üzente meg a belga tulajdonosnak, hogy menjen már innen haza.

Urbánnak az fájt leginkább, hogy hiába futballozott éveken át Belgiumban és kötődik ezer szállal az Újpesthez, Duchatelet-ék nem kínálták meg valamilyen állással, miután átvették a klubot, mert állítólag azt az információt kapta az új tulajdonos, hogy Urbán egy alkoholista.

A többi beszédet főleg egykori és mostani vezérszurkolók tartották, és az alapvető motívum az volt, hogy itt egy ilyen belga ne változtatgassa kedvére a klub 132 éves címerét, mert azzal szembemegy a hagyományokkal, és ezzel több ezer ember szórakozását és életét teszik tönkre (nemrég amúgy a Felcsút is új címert jelentett be, valamiért abból nem lett tömegmegmozdulás). Aztán a végén még megváltoztatják a csapat színeit is – hangzott az egyik beszédben, mire a tömegből azzal kontrázott két idősebb ember, hogy lehet, nekik is szivárványszínű lesz a mezük, aztán kedélyes Pride-gyalázásba kezdtek.

Az lejött, hogy a legtöbb drukker tényleg baromi dühös, fel is merült a beszédek végén, hogy be kéne törni a stadionba, de a szpíkerek nyugalomra intették a tömeget, mert ezzel most nem érnének el semmit, majd megmutatják egységesen milyen erejük van a meccseken. Bojkott ugyanis nem lesz, csak háború.

A végén ugyanis már arról beszéltek, hogy háborút indítanak a klubvezetés ellen, azaz mozgalmas idénynek néz ki a következő Újpesten. Ez egyébként már jövő hétvégén startol: a csapat a Paks ellen kezd, aztán a második fordulóban már jön a Ferencváros elleni derbi. Hogy az hol lesz, még mindig nem tiszta, ez is elég nagy röhej.

Borítókép: Kondász Luca / Index.