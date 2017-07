Ronaldo döntött, marad a Realban

A spanyol AS úgy tudja, hogy Cristiano Ronaldo korábbi kijelentésével szemben mégsem vált csapatot, marad a Real Madrid játékosa.

Ronaldo még júniusban jelentette be, hogy elhagyja Spanyolországot. Ez pár nappal azután történt, hogy adócsalásért perelték be a játékost. A Konföderációs Kupa óta nem foglalt állást, hogy mi lesz vele, igyekezett mindenkit bizonytalanságban tartani.

Ronaldót most sem szólaltatták meg, de az AS azt állítja, a játékost képviselői és környezete rábírták arra, hogy maradjon Madridban. A spanyol lap azt is tudja, hogy Ronaldo nagyon izgatott, hogy kik lesznek az új igazolások a klubnál.