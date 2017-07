Izlandi kerülhet a világ 25 legdrágább focistája közé

Az izlandi futball felemelkedését nem nagyon kell magyarázni, Eidur Gudjohnsen révén már 2006-ban volt játékosa a Barcelonában a 330 ezres országnak, ami aztán nem hogy kijutott a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságra, de ott az egyenes kieséses szakaszban Angliát kiütve nyolcaddöntőig ment.

A remek játékosnevelésnek, na meg az angol futballba ömlő elképesztő pénznek köszönhetően most újabb mérföldkő küszöbére kerültek, és akár 55 millió eurós játékosuk is lehet, legalábbis a Swansea City legalább ennyit (átszámolva 50 millió fontot) szeretne kapni a 27 éves támadóközéppályásért, Gylfi Sigurdssonért.

Sigurdsson messze a legmagasabb értékű izlandi játékos, a Transfermarktnál most 25 millió euróra teszik az árát, ezt duplázhatja meg. És könnyen lehet, hogy meg is teszi, a Swansea ugyanis nem ész nélkül emelte 55 millióra az árát, a Leicester City 45 millió eurós ajánlatát ugyanis már vissza is utasították.

A középpályás 2014 nyarán került (vissza) a walesi csapathoz, 128 meccsen 37 gólt szerzett náluk, az Everton szeretné nagyon megszerezni, méghozzá a vélhetően hamarosan távozó Ross Barkley helyére. Barkley-t pont 50 millió fontért vinnék, nem véletlen tehát, hogy az izlandiért is ennyit kérne a Swansea.

Az eddigi legdrágábban átigazoló izlandi egyébként Eidur Gudjohnsen volt, aki 2006-ban 12 millió euróért került a Barcelonához. Ezt az összeget most 4,5-szeresére emelhetné Sigurdsson. aki ha valóban 55 millió euróért váltana klubot,