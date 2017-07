Szikrázott a levegő Dárdai edzésén

Szokásos helyén, Berlintől nem messze kezdte meg a Hertha BSC a felkészülését a következő, megterhelő szezonra, amikor az Európa Liga főtábláján is helyt kell állnia Dárdai Pál csapatának.

A Bild azt szúrta ki, hogy Jarstein kapus és a csatár, Salomon Kalou összekapott. Nem volt nagy balhé, de talán jelzi a hamarosan 32 éves elefántcsontparti csatár nyugtalanságát, és hogy a 21 éves Davie Selke érkezésével komoly konkurenciát kapott.

Fotó: herthabsc.de

Az esetet maga Dárdai Pál elevenítette fel a bulvárlapnak. A BL-győztes csatár nem hagyta szó nélkül, hogy a kapus nem passzol neki. „Jónak gondolom, ha van egy kis akció, mert megmutatja a csapata karakterét is.”

Kalou szerint kívülről talán vadnak tűnhetett, ami történt, a gesztikulációja, és hogy 20 méteres sprintet vágott ki, hogy szemtől-szemben is megfenyegethesse csapattársát. A csapatkapitány, Vedad Ibisevic választotta szét egyébként a kakaskodókat.

„A mezőnyben játszó kapus panaszkodott, mert túl gyors volt neki a játék. Elmondtam neki a véleményem, de a legfontosabb, hogy kéz a kézben mentünk le a pályáról” - ez már a csatár verziója.

A Hertha a hónap végén a Liverpoollal is megmérkőzik. Akkor már természetesen az U23-as Európa-bajnokságon győztes csapattagok is együtt lesznek a csapattal. A már említett Selke, Stark és Weiser egyelőre még pihen, hiszen a torna még csak a múlt pénteken fejeződött be.