Morata frizurája már a Unitedbe igazolt

Álvaro Morata annyira biztos volt, hogy a Manchester Unitedbe szerződik, hogy már a haját is vörösre festette, hogy így üdvözölje az angol klubot, állítja a The Express. A dolognak, úgy tűnik, van is valóságalapja, ugyanis az alapjáraton fekete hajú csatár ugyan rendesen levágott, de felismerhetően vörös hajjal jelent meg a Real Madrid Los Angeles-i edzőtáborában.

A spanyol csatárt 75 millió fontért szerették volna megvenni, de a Real addig húzta az egyeztetést, hogy José Mourinhóék berágtak, és inkább Romelu Lukakut szerezték meg hasonló összegért. Morata ezek után szinte biztos, hogy nem igazol a Unitedhez, most épp a Chelsea és Antonio Conte szeretné nagyon megszerezni magának, de az is elképzelhető, hogy marad a madridiaknál.

A Real egyébként több nagy európai klubbal együtt jelenleg amerikai gálameccsekre készül fel, a madridi csapat július 23-án pont a Manchester Uniteddel játszik, majd 26-án a Manchester City, 29-én a Barcelona, augusztus 2-án pedig a Nikolics Nemanjával felálló MLS All-Star-csapat következik nekik.