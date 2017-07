Cassano visszatérése egy hétig tartott, befejezi a futballt

Bő egy héttel azután, hogy Antonio Cassano bejelentette, visszatér a futballpályára, és a Serie A-s Hellas Verona játékosa lesz, már be is jelentette, hogy ismét visszavonul.

Vagyis az olasz futballista második karrierje nagyjából egy hétig tartott.

Cassano az előző szezont a Sampdoria játékosaként kezdte, de nem játszott, januárban pedig lelépett a klubtól, azóta nem is volt csapata. Vagyis másfél év kihagyás után próbálta meg újraindítani pályafutását.

A Gazzetta azt írja a harmincöt éves olasz futballista családi okokra hivatkozva hozta meg a döntését..