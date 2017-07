Kettős vereséggel esett ki a BL-ből a Honvéd

Az idegenbeli játék alapján még a 2-1-es vereség ellenére is bizakodhatott a Budapest Honvéd a Bajnokok Ligája selejtezőjében az ellen a Hapoel Beer-Seva ellen, amely tavaly az Internazionalét és a Southamptont is verni tudta. A visszavágón viszont nem alakult jól a kezdés, az izraeli csapat nagyon megnyomta az első félidő elején, így 16 perc után már 2-0-ra vezettek. Előbb John Ogu passzolt üres kapuba egy kipattanó labdát, majd Anthony Nwakaeme talált be egy távoli csavarással.

Innen még sikerült felállni a nehéz helyzetbe került Honvédnak, folyamatosan vették át az irányítást, bár a továbbjutástól végig messze voltak, hiszen 4-2-re kellett volna fordítaniuk a harmadik selejtezőkörhöz. Ha ez nem is, legalább az egyenlítés meglett nekik.

Az első félidő végén Davide Lanzafame harcolt ki egy büntetőt a tizenhatos sarkánál, majd ő maga lőtte be a tizenegyest nagyon higgadtan. A második félidő közepén, némi Honvéd-fölény után Baráth Botond egyenlített egy szerencsés találattal: a kapu előtt pattogó labdát furcsa, félig ollózó mozdulattal húzta be a gólvonalon túlra.

7 Galéria: Budapest Honvéd - Hapoel Beer-Seva 2-3 Fotó: Illyés Tibor / MTI

18 perce maradt a Honvédnak, hogy kisebb csodával esetleg rúgjon két gólt a továbbjutáshoz, de a végére túlzottan kinyíltak, ezt pedig Nwakaeme ki is használta, hat perccel a vége előtt hideg fejjel fektette el Ivan Lovicsot, majd laposan Gróf mellé helyezett távolról.

A Honvéd így kettős vereséggel búcsúzott a Bajnokok Ligája selejtezőjétől, ám a kupaszezon még nem ért véget a magyar csapatok számára: csütörtökön a Videoton és a Ferencváros is pályára lép az Európa Ligában. A fehérvári csapat 3-0-s előnnyel fogadja az észt Nomme Kaljut, a Fradi viszont 4-2-es hazai vereség után utazik a dán Midtjyllandhoz.

Budapest Honvéd - Hapoel Beer-Seva (izraeli) 2-3 (1-2)

Bozsik Stadion, 200 néző, v.: Davide Massa (olasz)

Továbbjutott: a Hapoel Beer-Seva kettős győzelemmel, 5-3-as összesítéssel.

gólszerzők: Lanzafame (45+2., 11-esből), Baráth (76.), illetve Ogu (12.), Nwakaeme (16., 84.)

sárga lap: Nagy G. (26.), Laczkó (69.), Bobál D. (72.), Baráth (90.)