80 millióért viszi a Chelsea a Real-csatárt

Mindkét érintett klub, a Real Madrid és a Chelsea is megerősítette honlapján, hogy megegyeztek a 24 éves csatár, Álvaro Morata átigazolásáról, aki a szerződés részleteinek megtárgyalása és a szükséges orvosi vizsgálat után a londoni klub játékosa lesz.

Az árról még egyik klub sem nyilatkozott, várhatóan olyan 80-85 millió euró lesz, nagyjából annyi, amennyit a Manchester United fizetett nemrég Romelu Lukakunak. Eredetileg a belgát szerette volna megszerezni Antonio Conte a Chelsea-nek, de lecsúszott róla, ezek után aktiválta a B tervet. Morara iránt több klub is érdeklődött, Lukaku előtt a Manchester United is megvette volna, majd a Milan is képbe került a Chelsea mellett.

Morata és Conte pont elkerülték egymást a Juventusnál, amikor a csatár 2014 nyarán az olaszokhoz került, akkor ment Conte az olasz válogatotthoz. Morata az előző szezonban 43 meccsen 20 gólt lőtt, bajnok lett és BL-t nyert a Real Madriddal, utóbbi trófeát a 2013-14-es szezon után másodszor szerezte meg.

A spanyol válogatott csatár eladása után szinte biztos, hogy a Real megpróbálja megszerezni a Monaco csodagyerekét, Kylian Mbappét, akiért legalább annyit fizethetnek majd, amennyit Moratáért kapnak.