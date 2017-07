A Honvéd kiesett, de a szponzorával beírta magát a sporttörténelembe

A Budapest Honvéd BL-visszavágóját nézve fel sem tűnt, egy olvasónk hívta fel rá a figyelmünket, hogy egészen rendkívüli szponzor foglalja a kispesti csapat legfőbb reklámhelyeit: George F. Hemingway büszkén hirdeti, hogy csapatának nincs szponzora.

Ezért a szerdai Bajnokok Ligája-meccs alatt a kapuk mögött és a középvonal két oldalán a The only champion with no sponsor, vagyis Az egyetlen bajnok szponzor nélkül felirat volt olvasható.

Ez persze már visszatérő motívum az amerikai-magyar üzletembernél, már májusban, a bajnoki hajrában, két fordulóval a későbbi bajnoki cím előtt is arról beszélt, hogy se a kispesti önkormányzat, se a helyi üzleti szektor nem segíti a csapatukat, önerőből, illetve a tao-pénzekből működik a bajnok csapat.

Hogy mennyire hálásak a tao-pénzek jelentette támogatásnak, azt jól mutatja, hogy a fenti, szurkálódó felirat mellett közvetlenül a klub akadémiáját, a Magyar Futball Akadémiát népszerűsítették, ami jelentős állami támogatást kap.