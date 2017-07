Egy magyar csapat maradt az Európa Ligában

A Vasas után a Ferencváros is kiesett az Európa Ligában. A Videoton biztosan ment tovább, de a következő körben elég kemény ellenfél jön.

A Ferencváros helyzete volt reménytelenebb, mivel az első mérkőzésen a Midtjyllandtól kaptak ki két góllal hazai pályán, a dán csapat 4-2-re nyert.

Innen kellett volna valahogyan felállnia a magyar csapatnak, aminek ráadásul annyira fel kellett forgatni a kezdőjét a sérülések miatt, hogy Gera Zoltán játszott belső védőt. Nem igazán volt benne a meccsben, hogy a Fradi akár csak nyerni tud, bár legalább az első dán gól után sikerült egyenlíteni a második félidő elején. A találatot a nyáron igazolt Rui Pedro szerezte.

De csak percekig állt ikszre a mérkőzés, mert hamar visszaszerezték a vezetést a dánok, aztán jött a harmadik gól is: a hazaiaktól Sörloth egy az egyben mehetett Dibuszra, és ki is használta a ziccert, ezzel lett 3-1. A Fradi-kapus Dibusznak amúgy több bravúrja is volt a mérkőzésen.

A vége sima 3-1-es győzelem lett, 7-3-as összesítéssel ment tovább a Midtjylland.

A Videotonnak nehéz lett volna elszúrnia a továbbjutást azok után, hogy az észt Nömme Kalju otthonában 3-0-ra nyert a csapat a múlt héten. Meg is voltak a helyzetek a Videotontól az elejétől kezdve, a befejezés viszont sokszor hibádzott.

Aztán jött a 38. perc, amikor a Vidi-támadó Lazovics válláról vágódott védhetetlenül a vendégek kapujába a labda. A magyar csapatnak megvoltak a lehetőségei, hogy újabb gólt szerezzen még a szünet előtt, de ez végül nem jött össze.

Sőt, a második félidőben egy büntetőből egyenlítettek az észtek, így 1-1 volt az állás. Eléggé leült a folytatásban a meccs, a tempó sem volt valami észvesztő, a színvonalról nem is beszélve, egy idő után már a hazai drukkerek is fütyültek rendesen.

Az eredmény a hátralévő időben már nem változott, vagyis a Videoton végül 4-1-es összesítéssel jutott tovább, és egyetlen magyar csapatként folytatja az Európa Ligában. A következő körben a francia Bordeaux lesz az ellenfele, ott már nem a magyar csapat lesz az esélyes.