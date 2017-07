Guardiolának máris álmatlan éjszakái lehetnek

Houstonban játszott edzőmeccset a Manchester United és a Manchester City a szezon első derbijén. A beszámolók szerint nem volt nagy show, a United simán nyert 2-0-ra.

A 37. és a 39. percben lőtte a két gólt az új igazolás, Lukaku és a 19 éves saját nevelés, Marcus Rashford.

A City 40 millió euróért igazolt brazil kapusának, Edersonnak nem volt jó napja, az első gól egy az egyben az övé. Feleslegesen jött ki, nagyon lemaradt a labdáról, talán ha fejjel beveti magát, egy nagy ütközés árán menthetett volna, de ha egy 95 kilós hústorony jön szembe - ráadásul barátságos meccsen -, lehet, hogy meggondolja az ember. Bár ő se kicsi, 90 kiló körül van, és Lukaku csak három centivel magasabb, 191.

Pedig Lukaku még össze is húzta magát

A második gólt is lehetett volna védeni, bár itt a védői maradtak le, úgyhogy Ederson benne volt abban is.

Pep Guardiola edző egyelőre nem nyúl túl szerencsésen a kapusokhoz, az egy éve a Barcától megszerzett Claudio Bravo nem vált be Angliában, a helyére jött most a 23 éves a Benficából, de neki is van még hova fejlődnie.