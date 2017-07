Igazi rangadó, négygólos döntetlen a magyar derbin

Rangadót hozott az Újpest és a Ferencváros találkozója az NB I. második fordulójának vasárnapi meccsén, amely végül 2-2 lett. Majdnem hatezer nézőt vonzott a derbi.

A szokásos, egymást zrikáló táborok mellett a hazai szurkolók nem feledkeztek el megemlékezni a belga tulajdonosról, aki miatt elmérgesedett a vita a drukkerek és a vezetők között. Az Újpest felfüggesztett stadionbezárást kapott hasonló szurkolói magatartás miatt az előző fordulóban. Kérdés, ezek után mit szab ki majd az MLSZ Fegyelmi Bizottsága.

Az első félidő felénél már 1-1 is lehetett volna az állás. A 11. percben Dibusz lépett ki rosszul a Fradi kapujából, Pauljevics fejéről pedig éppen csak fölé pattant a labda. A másik oldalon a 24. percben jöhetett volna a vendéggól, egy kipattanó labdát Varga Roland nyolc méterről tört el, fölé pattant a próbálkozása. Az ivószünet után aztán megszületett az első gól, Nagy Dániel ment el szépen a jobb oldalon, átívelt a másik oldalra, érkezett Novotny és szépen befejelte a ziccert, 1-0 az Újpestnek.

Kilenc perccel később egyenlített a Ferencváros. Egy jobb oldali akció végén Rui Pedro teljesen tisztán lőhetett kapura, ezt még védte Pajovics, a labda Priskin Tamás elé pattant, aki szintén teljesen üresen állt, még le is vehette a labdát, aztán a jobb alsó sarokba gurította.

Fotó: Máthé Zoltán

A második félidőben a magyar pályákon ritkán látható iramban folytatódott a meccs, helyzetekkel mind a két oldalon. A lendületet még a pályán kavargó görögtüzek füstje sem törte meg. Bármelyik csapat megszerezhette volna a vezetést, de ez egy óra elteltével az Újpestnek sikerült. Egy előrevágott labdát Batik érthetetlen módon ollózva próbált kihúzni. Nem sikerült, miközben ráesett Nagy Dánielre. Akár 11-est is ítélhetett volna a bíró, de előnyszabályt adott, Nagy felugrott és visszakapott labdát a későn vetődő Dibusz alatt a jobb alsó sarokba vágta.

A gól megfogta a Fradit és az Újpest eldönthette volna a meccset is, több ziccere is volt Windecker és csereként beálló Simon révén. A végére beállt Böde Dániel, aki ebben a szezonban először játszott tétmeccset és majdnem fejelt is egy gólt a 78. percben.

A Ferencváros az utolsó negyedórában mindent elkövetett az egyenlítésért, és ez a 87. percben sikerült: Lovrencsics nagyszerűen ívelt Böde elé, aki levette a labdát, de Pajovicsba bombázott, a kipattanót aztán Varga lőtte az üres kapuba.

Az egész meccs összképét tekintve a döntetlen igazságos, de a kétszer előnyt szerző Újpest, főleg a második félidő első húsz percében mutatott játéka alapján közelebb állt a győzelemhez.

OTP Bank Liga, 2. forduló:

Újpest-Ferencváros 2-2 (1-1)

Szusza Ferenc Stadion, 6567 néző, v: Iványi.

Gólszerző: Novothny (27.), Nagy D. (62.) illetve Priskin (36.), Varga R. (90.)

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Vasas 0-1 (0-1)

Balmazújváros, 1396 néző, v.: Andó-Szabó

Gólszerző: Remili (5.)

Puskás Akadémia FC - Videoton FC 1-3 (1-2)

Felcsút, 1983 néző, v.: Farkas Á.

Gólszerző: Diallo (2.), illetve Fejes (14.), Lazovic (28.), Scepovic (60. - 11-esből)