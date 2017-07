A Fradi KO-zta a Mezőkövesdet az NB I.-ben

A Ferencváros nagyon megverte hazai pályán a forduló előtt veretlen Mezőkövesdet az NB I.-ben: 5-0-val küldték haza a vendégeket vasárnap este.

Moutari két gólt vágott az első fél órában, aztán Varga Roland büntetőből növelte háromgólosra az előnyt, ez ki is tartott a szünetig. Varga második félidőben is betalált, majd az 5-0-s végeredményt Böde Dániel állította be a hajrában.

A Vasas második mérkőzését is megnyerte a szezonban, ők a Felcsútot verték 2-0-ra, amely a veresége után egy ponttal az utolsó helyen áll a bajnokságban.

A forduló rangadóján, a Videoton-Újpesten 2-2 lett a végeredmény úgy, hogy az újpestiek két góllal vezettek idegenben, de aztán a Vidi a 86. és a 88. percben is betalált.