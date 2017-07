Sallói brazilos góllal szomorította Nikolicsékat

A Sporting KC 3-2-re legyőzte a Chicago Fire-t az MLS vasárnap hajnali játéknapján. Nem csak azért volt ez nagyon fontos meccs, mert a keleti főcsoport elsője legyőzte a nyugati másodikat, hanem azért is, mert két magyar is ott volt a pályán. A hazaiaknál Sallói Dániel gólt is rúgott, ez Nikolics Nemanjának most nem sikerült, ki is kapott a Chicago 3-2-re.

Sallói a 23. percben nyitotta a gólok sorát, egy remek akció végén. A magyar játékos végigvitte az ellenfél térfelén, becselezte magát a 16-oson belülre, aztán zseniális mozdulattal ívelte át a kint álló chicagói kapus feje felett a labdát.

A Chicago később egy öngóllal egyenlített, de az első félidő legvégén, majd a második elején a Spoting két gyors góllal eldöntötte a meccset. A végén a Chicago még szépített, de egyenlíteni már nem tudott.

Sallói Dániel a 73. percig volt a pályán, Nikolics viszont végig a pályán volt. De hiába bíztak ezúttal a góljában, nem tudott betalálni.

A magyar válogatott támadója ezzel együtt is 16 találatával vezeti a góllövőlistát. Sallóinak ez volt a 12 meccse és a második gólja a bajnokságban, a hónap elején, a Portland Timbers ellen volt eredményes. Előtte kupameccsen is betalált.