Csak hárman tudják pótolni Neymart, kettőt meg is vesz a Barca

Butaság lenne azt gondolni, hogy a Barcelona döccenő nélkül átvészeli az MSN-csatársor felbomlását, vagyis Neymar elvesztését. Csakhogy

iszonyat magasról indul a csapat támadójátéka gólátlag szempontjából,

addig is elég jól ment a Barcelonának, amíg 2014-ben összeállt az MSN, nagyjából mindegy volt, hogy Alexis Sánchez játszott a szélen,

a Neymarért kapott rekord 222 millió euróból a világon szinte bárkit megvehetnek.

Olyannyira, hogy simán pótolhatják a brazilt, és erősíthetnek a keret többi, tetszőleges posztján.

Utóbbi döntés kérdése, előbbi égetőbb, a FiveThirtyEight meg is nézte, kik azok a játékosok, akik stílusuk, helyezkedésük és teljesítményük alapján a legjobban hasonlítanak Neymarhoz. Ehhez az életkort, a várt gól- és gólpassz-átlagot (expected goals és assists), az előre irányuló, tehát a támadójátékot közvetlenül építő passzokat és megindulásokat, illetve a szélső helyén eltöltött időt nézték meg.

A listájuk alapján az jött ki, hogy leginkább Gareth Bale hasonlít Neymarra, majd csökkenő sorrendben jön Ángel Di María, Alexis Sánchez, Ousmane Dembélé, Lorenzo Insigne, Douglas Costa, Eden Hazard, Dries Mertens és Philippe Coutinho.

Reálisan nézve elég esélytelen, hogy megszereznék a rivális Real Madridtól Bale-t, az is elég kétséges, hogy a Neymar-transzfer után megvennék a PSG-től Di Maríát, Mertens a 30 évével már öreg egy megatranszferhez. Alexis Sánchez pont a Barcelonát hagyta el, és bár most újra szükség lenne rá, valószínű nem menne vissza. Douglas Costa frissen igazolt a Juventusba, aligha válnának meg tőle, Hazard helyzete is elég biztos a Chelsea-nél.

Marad Dembélé, Insigne és Coutinho, és lám, a háromból kettőt nagyon erősen emlegetnek a Barcelona kapcsán. Olyannyira, hogy Coutinho ügyét már a héten lezárnák, nagyjából 100 millió euróért vehetik meg a brazilt, de a 20 éves Dembélé ügyét is hamar lezárnák. Hiába tiltakozik nagyon a Dortmund elnök-vezérigazgatója, Hans-Joachim Watzke az átigazolás ellen, 80-100 millió euróra nehéz lenne nemet mondani.

Az egy helyett kettőt mentalitás viszont csak félig működik, hiszen Neymar helyén mindketten nem játszhatnak majd egyszerre. Az viszont biztos, hogy hosszabb távon nagyot nyernének Dembélé és Coutinho megszerzésével, hiszen a brazil már tavaly is a Liverpool egyik legjobbja volt, a Barcelona támadójátékában is fontos szerepe lenne, az pedig, hogy Dembélé 20 évesen felkerült ere a listára, jól mutatja, hogy micsoda jövő előtt áll (még ha 49 meccsen csak 10 gólja volt tavaly a Dortmundban).