Nagyon sima újabb címvédés a Real Madridnak

A Bajnokok Ligája után az UEFA Szuperkupában is megvédte címét a Real Madrid, ami 2-1-re nyert Szkopjéban a Manchester United ellen. Ezzel José Mourinho továbbra sem nyerte meg a Szuperkupát, ahogy a Real Madrid ellen is nyeretlen maradt.

A két csapat két és fél héttel ezelőtt, az Egyesült Államokban találkozott utoljára, akkor még a Untied nyert büntetőkkel 1-1-es döntetlen után, a macedóniai meccsen viszont inkább a Real játszott fölényben. Legalábbis az első félidő első 10 perce után mindenképp – pár perc komolyabb nyomás elég volt ahhoz, hogy megtörjék a Unitedet.

Casemiro szerezte meg nekik a vezetést a 22. percben, Dani Carvajal beadására érkezett a leshatárról, de még pont jó pillanatban induló brazil, aki aztán estében passzolta el a labdát David De Gea mellett. Casemirónak ekkorra már volt egy hatalmas kapufával véget érő fejese is, az első félidőben némi meglepetésre ő volt a Real legveszélyesebb játékosa – pedig ha Cristiano Ronaldo nem is, de Karim Benzema, Gareth Bale és Isco is pályán voltak.

A második félidő elején maradt a Real-fölény, nem is kellett sok az újabb gólhoz. Benzema mozgott ki a szélre a védők mögött méterekkel egy bedobásnál, a Real remekül használta ki, hogy ilyenkor nincs les. A francia szépen tartotta meg a labdát, majd Iscónak passzolt, aki Bale-lel összejátszva került ziccerbe. Higgadtan gurított a sarokba, megduplázva csapata előnyét.

Innen kisebb szerencsével el is dönthette volna a Real meccset, de a harmadik madridi gól helyett a United szépítése jött: Romelu Lukaku, aki percekkel korábban majdnem üres kapura hibázott egy kipattanó labdából, másodikra már pontosabb volt, és a Nemanja Matic lövése után hozzá pattanó labdát simán bevágta.

A maradék bő fél óra elég sok United-helyzetet hozott, a csereként beállt Marcus Rashford, illetve a szintén csere Marouane Fellaini is egyenlíthetett volna, míg a hajrában inkább a Real dönthette volna el a meccset, ám újabb gól nem született. Cristiano Ronaldo sem alkotott emlékezeteset, a portugál a 82. percben állt be, arra jó volt a hosszabbítással együtt jó 15 perc, hogy kicsit megmozgassa magát a Konföderációs Kupa miatt kapott extra pihenője után.

A Real Madrid negyedik, sorban második Európai Szuperkupáját nyerte, idén nyáron ez volt az első nyert meccsük, eddig maximum döntetlenre futotta az erejükből a felkészülés során rendes játékidőben.

UEFA Szuperkupa, 2017

Real Madrid-Manchester United 2-1

Gólok: Casemiro (24'), Isco (52') és Lukaku (62')