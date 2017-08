Zidane már a Real történetének 4. legsikeresebb edzője

Kedd este 2-1-re nyert a Real Madrid a Manchester United ellen az UEFA Szuperkupában, ezzel címet védtek, és ami ennél is fontosabb, már a hatodik trófeájukat nyerték Zinedine Zidane irányításával.

A madridi klub korábbi játékosa így már a negyedik legeredményesebb Real-edző, ráadásul úgy, hogy csak 19 hónapja nevezték ki, hivatalosan 2016. január 4-én váltotta Rafa Benítezt.

Azóta megnyerte a Bajnokok Ligáját, majd a BEK utáni átnevezés és átszervezés óta első csapatként címet is védett a sorozatban a Reallal, címet védett az európai Szuperkupában is, tavaly megnyerte a bajnokságot, illetve a 2016-os klubvilágbajnoki cím is az övék lett.

Hatnál több trófeát csak három Real-edző nyert: Vincente del Bosque hetet, Luis Molowny nyolcat, Miguel Muñoz viszont már egy kategóriával többet, tizennégyet.

Zidane még az idén nyerhet két újabb címet, augusztus 13-án és 16-án játszanak ugyanis a Barcelona ellen a spanyol szuperkupában oda-visszavágós meccset, decemberben pedig a klubvilágbajnokságon indulnak majd, címvédőként. Ha ezt a kettőt nyerné a Real, Zidane máris a második lenne, és akkor még mindig ott lenne a bajnokság, a kupa és a BL a nyárig.