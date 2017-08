Egyre valószínűbb, hogy Dembélé a Barcához megy

A Borussia Dortmund német csatára, Ousmane Dembélé engedély nélkül távol maradt labdarúgócsapatának csütörtöki edzéséről, ami egyre biztosabbá teszi azt, hogy a francia játékos a Barcelonához távozik majd – írja az MTI.

Dembélé ma nem volt edzésen. Megpróbáltuk elérni, de nem tudjuk, hol van. Remélem, semmi rossz nem történt vele.

– nyilatkozta a klub sajtótájékoztatóján Peter Bosz vezetőedző. A 20 éves francia csatár tavaly nyáron igazolt a Borussia Dortmundhoz, amelynek színeiben az elmúlt idényben 49 mérkőzésen tíz gólt szerzett és húsz gólpasszt adott.

Éppen múlt csütörtökön távozott hivatalosan is a katalánoktól a PSG-hez Neymar, a csapat pedig rögtön két játékosra is ráment, közülük az egyik volt Dembélé, akiért a Barcelona sajtóértesülések szerint 100 millió eurót kínáltak, a németek viszont 150 milliót kérnének érte. Megegyezés egyelőre nem született az ügyben, ami állítólag nagyon bosszantja a franciát. A jelekből ítélve azonban nem sokáig húzhatja a Dortmund a dolgot, a játékos ugyanis látszólag mindenképpen távozni akar, erre utalhat távolmaradása, valamint az is, hogy mind Twitter, mind az Instagram profiljáról eltávolította a csapat jelmondatát és nevét is.

A híresztelések ellenére Dembélé jelenleg is a Dortmund játékosa. A lépése nyilvánvalóan tudatos volt, ezért döntöttünk a szankció mellett.

– nyilatkozta a klubvezető azután, hogy bejelentették, megbüntetik a játékost, aki így nem vehet majd részt a hét további edzésein és a csapat szombati meccsén sem léphet majd pályára.