Hemingway: Nem tudom, hozzánk miért nem irányít senki szponzort

George Hemingway, a Honvéd tulajdonosa szokása szerint videós online chat formájában válaszolt a szurkolók kérdéseire. A bajnokcsapat első emberét számtalan témában kérdezték a csütörtöki eseményen. A legérdekesebb választ talán a szponzorok elmaradásának okáról adta, nyíltan kijelentve, hogy azért nincs megfelelő támogatója a klubjának, mert nem irányítanak hozzájuk szponzorokat azok, akik ezt más csapatok esetében megteszik.

"Nincsenek tárgyalások támogatókkal, továbbra is az a helyzet, amit mondtam" – kezdte a feleletet Hemingway, majd így folytatta:

Miután nem vagyok sem mágus, sem jós, sem tisztánlátó, nem tudom, hogy miért szereti valaki jobban a Videotont, a Ferencvárost vagy a Felcsútot, és nem a Honvédot.

"Remélem, hogy nem az én személyem a probléma. Ha valaki jön, és azt mondja, hogy akkor támogatná a klubot, ha más tulajdonosa lenne, én azonnal a Honvéd érdekében cselekednék" – adott hangot tanácstalanságának a tulajdonos, aki őszinte képet festett a magyar futballban uralkodó állapotokról:

Elmondtam már sokszor, hogy Magyarországon üzleti szponzoráció nincs, ami van az nem üzleti szponzoráció. Ezért ebben mi nem tudunk részt venni sajnos. (…) Nem tudom, hogy hozzánk miért nem irányít senki szponzort, ezt azoktól kellene megkérdezni, akik irányítanak, én nem vagyok köztük.

Ami az új Bozsik-stadiont illeti, egyelőre új költségvetésre van szükség, mert az árak nagyon felmentek az építőiparban. Amikor kész az új költségvetés, akkor kezdenek majd el tárgyalni az illetékesekkel, addig pedig a régi stadiont használják. Mint Hemingway elmondta – "Jó kis stadionunk van. Szeretnénk egy újat építtetni, de nem sietjük el".

A klubtulajdonos arról is beszélt, hogy több tulajdonossal is, így Szima Gáborral (Debrecen), a Haladás tulajdonosaival vagy Roderick Duchatelet-vel is jól megértik egymást, az újpesti címercserének szerinte megvoltak az okai, de nem intézték a legszerencsésebben az ügyet.

Az előttünk álló szezonnak új edzővel vágott a Kispest, a tulajdonos szerint a holland Erik van der Meer nyugodtabb edző Rossinál, és talán még nála is jobban adja át elképzeléseit a játékosoknak. Amikor pedig arról kérdezték, hogy jövőre is bajnok lesz-e a Honvéd, Hemingway egy – még tőle is – meglepő performansz keretében válaszolt.

(via Csakfoci)