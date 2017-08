Dárdai a világos beszéd híve, őt is számon lehet kérni

A Német Kupával kezdődik a német futballszezon, a Hertha BSC a harmadosztályú Hansa Rostock vendége lesz, de Dárdai csapata csak hétfőn este lép pályára.

A magyar edző azt kérte játékosaitól, határozzák meg egyéni céljaikat, és annak megfelelően küzdjenek az egész szezonban. A berliniek tripla terhelés alatt vágnak neki az idénynek, mert a kupa és a bajnokság mellett az Európa Ligában is érdekeltek. A főtáblán vannak, két hét múlva, pénteken kapják meg ellenfeleiket.

Dárdai nemcsak a játékosoktól, hanem az edzőktől is célmeghatározást kért. Ő ezúttal is a kupadöntőt jelölte meg, mert ha már Berlinben van a finálé, az egész várost lázban tartaná, ha bejutnának. Játékosként nem sikerült neki, ezért is vágyódik annyira rá.

Csapatából a védőknek természetesen nem feltétlenül gólt kellett megjelölniük, amit elvárnak önmaguktól, hanem azt, a párharcok hány százalékát szeretnék megnyerni egy-egy meccsen, mert leginkább így tudnak hozzátenni a csapat összteljesítményéhez.

Az újonnan érkező szélső, Matthew Leckie, vagy az U21-es Európa-bajnokságot eldöntő Mitch Weiser esetében is inkább arra volt kíváncsi, érzésük szerint, hány gólt készítenek elő. Ezt kellett felírniuk egy cetlire. A csatároknak - Kalou, Ibisevic, Selke - természetesen a gólszám a fokmérő.

"Mindig közösen leülünk a teljes szezon előtt, és megbeszéljünk, mit szeretnénk elérni, amit felírunk, ahhoz lehet mérni magunkat év közben. Fontos, hogy nemcsak a játékosoknak, hanem az edzőknek is legyen egy mérőszám."

Dárdai 50 ponttal lenne elégedett ezúttal is, ahogy az előző szezonokban is ennyit jelölt meg. És azt reméli, hogy a szezon alatt inkább a tabella első felében, mint a másodikban foglalnak helyet.

A tavaly gyengébben szereplő csapatok (Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg) idén szerinte jók lesznek, és a frissen feljutott Stuttgart is a tehetősebb klubok közé tartozik, ezért nem kizárt az átlag feletti szereplése. A Hertha a jövő szombaton egyébként épp a sváb csapatot fogja az első fordulóban.