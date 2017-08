Öt perc alatt két gól a PL-nyitányon

Iszonyatos tempóban kezdődött a 2017-18-as Premier League-szezon, öt perc alatt ugyanis két gól is esett a nyitómeccsen. Az Arsenalban bemutatkozó, a nyáron a Lyontól 53 millió euróért megvett Alexandre Lacazette két perc után máris gólt szerzett új csapatában, Mohamed Elneny beadásából fejelt a jobb alsó sarokra.

Sokáig a Leicester City válaszára sem kellett várni, az ötödik percben meg is volt az egyenlítés, a japán Okazaki Sindzsi fejelt közelről a kapuba. Sőt, a Leicester a félidő közepén fordítani is tudott, Jamie Vardy kapott remek labdát egy eladott labda után a szélről Marc Albrightontól, majd középről vágta be könyörtelenül a léc alá.

A félidő legvégén, a 47. percben Danny Welbeck egyenlített ki egy szerencsés góllal, Lacazette lövés közben esett el, de a labda pont Sead Kolasinac elé pattant, aki lényegében üreskapus helyzetben tudott Welbeck elé passzolni. Percekkel korábban volt egy tizenegyesgyanús helyzet is, a Leicester-védő Ndidi kezéről pattant el a labda, de nem kapott érte büntetőt az Arsenal.

Ez a második félidő elején újra nagyon hiányzott, amikor egy szöglet után Vardy tökéletesen csúsztatott a hosszúba, megszerezve másodszor is vezetést a 2016-os bajnoknak.

A mérkőzés 20.45-kor kezdődött, cikkünket frissítjük a lefújásig.