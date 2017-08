A volt újpesti megint csodagólt lőtt

Nagyszerű formában van és továbbra is a csapata egyik legjobbja Enis Bardhi, a Újpest volt macedón középpályása, aki a nyáron 1,5 millió euróért igazolt a spanyol élvonalba idén felkerült Levante csapatához.

A 22 éves játékos már a korábbi edzőmeccseken is jól játszott, gólokat is szerzett új csapatában, most pedig az Elche ellen 2-0-ra megnyert idegenbeli meccsen talált be. A második félidő 70. percében, 1-0-s állás után lőtte ezt a fantasztikus szabadrúgás gólt.

A spanyol bajnokság a jövő héten kezdődik, a Levante augusztus 21-én, hétfőn, a Villarreal ellen kezdi a bajnokságot. Velük két hete, idegenben játszottak barátságos meccset és 3-1-re kaptak ki.