Ezért adott az MU 75 milliót a csatárért

Nagyszerűen sikerült a Manchester United rajtja a Premier League 2017-18-as idényében. Az első fordulóban 4-0-ra nyert José Mourinho csapata a West Ham elleni meccsen. Gyakorlatilag egyetlen pillanatig nem volt kétséges a United sikere, az új igazolás, Romelo Lukaku pedig fantasztikusan mutatkozott be.

Az Evertontól 75 millió fontért igazolt csatár már az első bajnoki meccsén elkezdte törleszteni a vételárát, a 33. és az 52. percben szerzett góljával eldöntötte a meccset, de az MU sikere egyetlen pillanatig nem forgott veszélyben végig uralták a játékot.

Nagyszerűen működött a középpálya, a Chelsea-től igazolt Nemanja Matics rengeteg labdát szerzett, Juan Mara meg zseniális passzokkal indított hol Marcus Rashfordot, hol Paul Pogbát. Vagy éppen Lukakut, aki egy ilyen után a kapufát is eltalálva szerezte meg a vezetést.

A második félidőben sem sokat változott a kép. A Manchester United remek kontrákkal ijesztgette ellenfelét, pedig a londoni csapattól Joe Hart, Pablo Zabaleta és a korábbi unitedes, Javi Hernandez érkezésével ennél sokkal többet vártak.

Az 52. percben Hernrik Mkitarjan adta a gólpasszt, a bal oldal szabadrúgást Lukaku nagyon magabiztosan, közelről fejelte a kapuba, a védője csak hátulról tudta gyömöszölni a belgát, megakadályozni a gólszerzésben nem.

Lukaku ezzel már a 11. gólját szerezte a West Ham ellen, ilyen eredményes még egyik angol csapat ellen sem volt. Pályafutása során már a harmadik csapatában, a West Bromwich-ban, az Everton és most a Manchester Unitedben is góllal mutatkozott be első bajnokiján.

A végé a csereként beállt Anthony Martial rúgta a harmadikat, megint látványosan passzolták ki a teljes West Ham-védelmet. A francia 2009 óta az első MU-játékos, aki egy meccsen gólt is rúgott és gólpasszt is adott.

A 90. percben pedig Paul Pogba remek gólja jelentette a végső csapást. José Mourinho csapata nagyon látványosan játszva, nagyon könnyedén nyerte a szezonnyitót.

A harmadik manchesteri gól

A negyedik manchesteri gól

Ahogy a Tottenham is, amely idegenbeli győzelemmel nyitott. A legutóbb ezüstérmes a másodosztályból bajnokként feljutó Newcastle stadionjában lépett pályára, s az első félidőben nem született gól. A szünet után a házigazda John Shelvey butasága miatt emberhátrányba került, a londoni együttes pedig a létszámfölényt kihasználva egy óra játék után vezetést szerzett Dele Alli révén, majd Ben Davies góljával eldöntötte a három pont sorsát.

Premier League, 1. forduló:

Newcastle United-Tottenham Hotspur 0-2 (0-0)

Gól: Alli (61.), Davies (71.)

Manchester United-West Ham 3-0 (1-0)

Gól: Lukaku (33., 52.), Martial (87.), Pogba (89.)

A bajnokság állása: