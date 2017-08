Még sosem tüntettek a fradisták Doll ellen. Mostanáig

A Ferencvárosnak szombaton sem sikerül győznie, hazai mérkőzésen, a Groupama Arénában 1-1-et ért el a Paks ellen. A Csakfoci.hu szerint Thomas Dollnak még sosem volt ilyen gyenge szezonkezdete (1 győzelem, 4 döntetlen) a magyar bajnokságban, ezzel a csapat a 6. helyen áll az 5. forduló után.

A szurkolók még úgy is is lojálisak voltak a német edzővel, hogy a csapat kiesett az EL-selejtezőből is. Mostanáig. A Csakfoci az Ulloi129-re hivatkozva azt írja, hogy eddig még soha nem szidták Dollt, de szombaton

a nézőterén felhangzott az Auf Wiedersehen.

Legutóbb a fradisták 2012. augusztus 4-én szólították fel távozásra a csapat edzőjét. Akkor Détári Lajosnak szólt az üzenet. Détári két meccsel később távozott, helyette érkezett Ricardo Moniz a csapathoz.

A meccs utáni sajtótájékoztatón Doll elnézést kért minden szurkolótól, „aki kijött a meccsre, és látta ezt a teljesítményt. Nem tudok minden nézőhöz egyesével oda menni, de ez nem az a labdarúgás volt, amit ennél a klubnál megszoktunk.”

Azt is mondta, hogy meg tudja érteni a szurkolókat, hogy mérgesek, és hogy nem tetszett nekik ez a meccs.

A múlt héten még skandálták a nevem, régóta benne vagyok a futballban, tudom kezelni ezt a helyzetet. Magyarországon gyakran előfordul, hogy ha nem megy jól a játék, azonnal az edzőt veszik elő.”

Szerinte ezzel szemben külföldön néha a játékosokat is kritizálják.

„Az a helyzet, hogy nem mindig csak az edző a hibás. Priskin az elmúlt időszakban nem játszott annyira jól, de ha Böde Dani ült volna a kispadon, akkor az lett volna a kérdés, hogy miért nem játszik. A teljesítmény árulkodik mindenről.

Hétről-hétre minden játékost próbálunk jól felkészíteni. Most volt pár rossz mérkőzésünk, nem lettem rosszabb edző, mint azelőtt. Az edzőknek is gyorsan kell kezelni ezt a helyzetet, volt pár játékos, akinek volt lehetősége bizonyítani, ők meg tudták mutatni, milyen irányba haladunk, és hogy erősödnünk kell. Én nem csak akkor ülök ide, ha nyerünk, hanem akkor is, ha veszítünk. A siker közös, viszont ha nem jön a jó eredmény, akkor sokan az edző mögött bújnak el, mert az edző az első, akit elővesznek, de mondom, egészen jól tudom ezt kezelni” – idézi a Fradi.hu Thomas Dollt.

A meccsen az Nb1.hu szerint 5423-an voltak a Groupama Arénában.