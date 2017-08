Storck: Magyarországon mintha megállt volna az idő

Elég részletesen beszélt arról Bernd Storck a hétfőn adásba kerülő, Sport1-nek adott interjújában, hogy pontosan mi is volt a probléma az Andorra elleni sokkoló vereség alatt, de a visszatekintésen túl azt is elárulta, mit lehet tenni az ellen, hogy hasonló helyzet megismétlődjön.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint több összetevő eredménye volt a júniusi vereség:

egyrészt alapemberek hiányoztak az akkori csapatból;

őket csak nemzetközi rutinnal nem rendelkező fiatalokkal tudta pótolni;

ráadásul kényszerből több fiatalt kellett játszania, mint amennyit szeretett volna;

a játékstíluson is változtatott, mert szereti, ha az ő csapata dönti el, mi történik a labdával, de szétesett a védelem, és ebből jöttek a gólok például az Oroszország elleni meccsen is.

Az persze, hogy a magyar csapat Andorra ellen kezdeményező szerepkörben játszik, nem meglepetés, de Storck emlékeztetett rá, hogy Dárdai Pál alatt úgy nyert Feröeren a válogatott, hogy 58 százalékban a hazaiaknál volt a labda.

Ehhez akar most visszatérni.

Visszatérünk az alapokhoz, a védekezéshez, és abból kell gólokat szerezni, ahogyan azt az Eb-n is tettük. Itt mindenképpen változtatnunk kell

– mondta a kapitány.

Storck szót ejtett az elég messze játszó légiósokról, a Kínában szereplő Guzmics Richárdról, Elek Ákosról, illetve a Kazahsztánba igazolt Kleinheisler Lászlóról is, akiknek elmondta, hogy a korábbinál profibb módon kell készülniük, hogy a hosszabb, öt-hat órás vagy annál is több utazás ellenére is készen álljanak a válogatott meccsekre.

Szóba került a nemzetközi átigazolási piac és Neymar rekordot jelentő 222 millió eurós transzfere is – Storck szerint csak a pénz nem garancia a sikerre, sokkal fontosabb a tudatos igazolási politika.

Az egyik kedvenc csapatom a Borussia Dortmund, ahol kevesebb pénzből is sikeresek tudnak lenni, és szeretem a játékukat. Játékban egyébként a Liverpool is közel áll hozzám, és a Chelsea tavalyi produkciója is lenyűgözött. Ezektől a kluboktól tanulni kell, innovatívnak lenni és haladni a korral, és az az igazság, hogy itt elég messze vagyunk ettől a szinttől, ami nagy kár, sajnos néha az az érzésem, hogy Magyarországon megállt az idő.

A teljes beszélgetést a Mai helyzet különkiadásában, hétfő este 20:30-kor a Sport1-en lehet megtekinteni.