Falcao az év csavarásával szívatta Langékat

Bár mindenki a 222 millió euróért igazolt Neymar PSG-bemutatkozására volt kíváncsi vasárnap a francia bajnokságban – nem is sikerült rosszul, a brazil gólpasszt adott és gólt is szerzett –, azért a Monaco is kitett magáért, 5-1-re verték a Lang Ádámmal felálló Dijont, ráadásul úgy, hogy Kylian Mbappé a kezdőben sem volt, vélhetően az elhúzódó átigazolási ügye miatt nem is cserélték be.

Láthatóan nem zavarta Falcaóékat a francia zseni hiánya, a kolumbiai csatár egymaga mesterhármast lőtt, lényegében eldöntve a meccset. A Monaco már a 3. percben vezetett Falcao góljával, a szünetben pedig már 3-1 volt az előnyük – a kolumbiai csatár második találata egy egészen pazar csavarásból jött a 37. percben. Az akció egyébként Lang Ádámról indult, a magyar válogatott védő nem tudott felszabadítani, Adama Diakhabyba vágta a labdát, aki utána indította a remek megoldást választó Falcaót.

Nem volt rossz a vendégek második gólja sem, Jamerson egy szöglet után ollózott eléggé laposan a hosszú alsó sarokra.

Falcao mesterhármasa az 51. percre lett meg, ő állította be a 4-1-es végeredményt, nem sokkal később le is cserélték Lang Ádámot, akinek nem volt valami jó meccse.