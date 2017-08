Triplaáron vesz Kínából egy brazilt a Barca

Egy ideje már pletykáltak arról, hogy a 29 éves, jelenleg Kínában futballozó brazil Paulinho rövidesen visszatérhet Európába, hétfőn azonban hivatalossá vált a dolog, a Barcelona 40 millió euróért vette meg a játékost a Kuangcsou Evergrande csapatától – olvasható a klub honlapján.

Paulinho csütörtökön érkezik majd a katalánokhoz egészségügyi vizsgálatra, még aznap alá is írhatja a szerződését és rögtön be is mutatják majd. Azt mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a brazil jelenleg holtversenyben a

negyedik legdrágább

a klub igazolási listáján, nála többet csak Suárezre, Ibrahimovicra és Neymarra költöttek a katalánok.

A hivatalos közleményben ugyanakkor külön kitérnek a játékos képességeire, itt olyanokat írnak róla, hogy egy magas, erős középpályás, aki ezen a területen bárhol jól érzi magát, emellett pedig több kontinensen is játszott már, ezért rendkívül tapasztalt is, ezek alapján pedig megalapozottnak is tűnik a Paulinhoért adott összeg.

Elsőre azt gondolhatnánk tehát, hogy a Barcelona remek érzékkel költi a Neymar eladásából befolyt összeget, ám ha egy kicsit mélyebbre ásunk a brazil karrierjében, kiderül, hogy azért ennyire talán nem rózsás a helyzet. Paulinho pályafutása során valóban számos helyen focizott, de sehol sem volt igazán kiemelkedő, előző európai látogatása pedig hamar kudarcba fulladt.

Karrierjét Litvániában kezdte, ahol volt két egész jó idénye, klubja, az FC Vilnius azonban visszacsúszott a másodosztályba, így Paulinho otthagyta őket és a lengyel ŁKS Łódź csapatában folytatta. Itt sem maradt sokáig, visszatért Brazíliába és nem is játszott rosszul, amivel felkeltette a São Paulo-i nagyágyú, a Corinthians figyelmét, akik gyorsan le is igazolták. A brazil itt tovább folytatta amit addig is csinált, jól játszott és fontos gólokat lőtt, 2012-ben pedig csapatával megnyerte a klubvilágbajnokságot is.

A játékosra ekkor még abszolút érthető módon felfigyelt Európa is, a Tottenham pedig rekordösszegért igazolta le a brazilt, aki itt azonban egyáltalán nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 2015-ben pedig végül 14 millió euróért eladták a Luiz Felipe Scolari vezette Kuangcsou Evergrandének és azóta is ott játszott, egészen addig, míg a Barcelona ki nem fizette az eredeti vételár majdnem háromszorosát, a 40 milliós kivásárlási árát.

Összességében mindenféleképp érdekes igazolás ez a katalánok részéről, de könnyen lehet, hogy végső soron segít majd felrázni az egyik szupersztárját elveszítő csapatot.