Felszámolás alatt álló cégek szponzorálják a NAV-elnök focicsapatát?

A Mezőkövesd-Zsóry FC honlapján közölt információ szerint a csapatot két olyan cég is szponzorálja, ami jelenleg felszámolás alatt áll.

A jelenség főként annak fényében különös, hogy a klub elnöke, Tállai András egyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, emellett a parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő.

A klub honlapja 15 támogatót listáz, köztük két olyan céget, ami a céginformációs adatbázisok szerint felszámolás alatt áll. A Dantnova Kft. és a Temen Trade Kft. is a megszűnés állapotában van jelenleg, így azt gondolnánk, hogy egy élvonalban szereplő futballklub támogatására nincs túl nagy szükségük, sem jogilag lehetőségük. A Dantnova Kft. még az MLSZ központi, hivatalos jegyeladó oldalán is ott virít a csapat szponzorai között.

A két cég között mintha lett volna valami kapcsolat, mindketten több közbeszerzésen indultak a Nyír-Flop-Holding Kft partnereként, olykor nyertek is, illetve a Dantnova 2010-ig Prügyre volt bejegyezve, a Dózsa Görgy utca /A1 címen, míg a Temen Trade-nek Prügyön volt telephelye, onnan kb. 100 méterre. A Temen Trade-ről még tudni érdemes, hogy a Pharos 95-tel (Mészáros Lőrinchez közel álló építőcég) közösen dolgoztak a Balmazújváros új stadionján, egy 333 milliós szerződés keretében.

Ami a Mezőkövesd felszámolás alatt nem álló szponzorait illeti, a helyi önkormányzat több különböző formában is támogatja a csapatot. Egyrészt önkormányzatként, másrészt a városgazdálkodási cégen (Mezőkövesdi VG Zrt.) és a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft-n keresztül is. Érdekesség, hogy utóbbi két, közpénzből üzemelő cég egyaránt veszteséges évet zárt. Rajtuk kívül még a Mezőkövesdi VG által üzemeltetett Zsóry Fürdő is a csapat szponzora.

A többi magáncég, mint például a Mezőkövesden – és egyben Tállainál – tradicionálisan jól futó Szilvási Trans, vagy a korábban Simicska-közeliként számontartott Kosik János Cronus Kft.-je.