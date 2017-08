Rozsdás időutazás a magyar stadiontörténelemben

Egy másik korábbi stabil NB I.-es helyszín az Újmecsekaljai stadion Pécsen. Játszott itt a magyar válogatott is egy horvátok elleni barátságos meccset, amin kisebb balhé is volt, amikor a vendégek be akartak mászni a pályára, percekig állt a játék. „Az Újmecsekaljai stadionban csak most, a fotózáskor jártam először, de a tévéközvetítésekből nagyjából ugyanez a képem volt róla, mint amilyen állapotban van ma is. Valahol megdöbbentő, hogy az ország egyik legnagyobb városának csak egy ilyen kicsi betonteknőre futotta, amely már a nyolcvanas években sem tűnt modernnek, pedig a Garami-időszakban a tízezres nézőszám sem volt ritka. Az mondjuk pont érthető, hogy most nem törődnek nagyon vele, lévén a PMFC messze van az élvonaltól. Pedig a pálya fekvése szép, a háttérben a Mecsekkel, de így 2017-ben elég nehéz elképzelni, hogy valaha játszott ebben a stadionban a Manchester United és a Feyenoord is.

A meccsre járós időszakomban Pécsre el- és onnét visszajutni elég nagy kihívásnak tűnt, úgyhogy meg se próbáltam, egy haverom viszont igen, és az ő tapasztalatai végképp elvették a kedvemet. Történt ugyanis, hogy a bátor pécsi huligánok kifigyelték a vendégszektorban, majd a vasútállomásig követték, ahol csoportosan felkérdezték, hogy mégis hogy gondolja, hogy idejön Fehérvárról szurkolni a Pécs ellen. A támadókat az sem hatotta meg, hogy nem fehérvári (hozzám hasonlóan Budapestről szurkolt a Vidinek), és egy »Ezt vidd haza Fehérvárra!« beszólás következtében be is húztak neki egy nagyot. Azt hiszem, többször ő sem ment Pécsre.” (Inkei Bence)

(Fotó: Bődey János / Index)