73-szoros válogatottal erősített a Vidi EL-ellenfele

Csütörtök este Belgrádban játsszák a Partizan-Videoton Európa Liga-selejtezőt, amelynek tétje a csoportkörbe jutás. A szerbek igyekeznek valami meglepőt húzni, egy nappal a kupameccs előtt leigazolták az angol másodosztályú Nottingham szerb kapusát, Vladimir Sztojkovicsot.

A 34 éves, 73-szoros válogatott kapus mögött óriási a rutin. Védett mind a két belgrádi klubban, a Partizanban és a Crvena Zvezdában is, de szerepelt a Nantes, a Sportng, a Wigan, a Maccabi Haufa csapataiban is. Most kölcsönbe érkezett a belgrádi klubhoz.

A Partizannál nem voltak elégedettek az eddigi két kapussal, főleg azok után, hogy a csapat 34 veretlen meccs után először kapott ki a szerb bajnokságban, ráadásul odahaza a Vozdovactól 3-1-re.

Stojkovic az előző idényben 20 meccsen védett a Championshipben és elég sok, 36 gólt kapott. A Európa Liga meccset csütörtökön 21 órától rendezik Belgrádban, a belgrádi szurkolók korábbi botrányos viselkedése miatt zárt kapuk mögött.