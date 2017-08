Bajner: Azt hittem, csak ki akarnak szúrni velem

Megvan Bajner Bálint 12. klubja. A Sopron induló, 26 éves csatár a Dortmund második csapatának a játékosa lett, ahol 2012 és 2014 között már egyszer futballozott. Ahogy az nso.hu interjújából kiderül, a futballista éppen a Carl Zeiss Jenánál volt próbajátékon, amikor a Dortmund beelőzött.

A csatárt egyelőre a negyedosztályban szereplő második csapat alkalmazza majd, de lehetősége nyílik együtt edzeni az első csapattal is, kimagasló produkció esetén még a Bundesligában is bemutatkozhat.

Bajner legutóbb a Modenában szerepelt, de az olasz klubbal tavaly december végén szerződést bontott és azóta nem volt egyesülete. Most a Dortmund következik és ahogy Bajner elmondta, először nem vette komolyan dolgot, azt hitte ki akarnak vele szúrni, hogy menjen a klubhoz.

Bajner amúgy is előszeretettel találják meg a szurkolók. Amikor Angliában, a Notts Countyban futballozott még saját szurkolótábora is volt, a kint élő magyar drukkerek kísérték el a meccsekre, de a közösségi oldalakon is rendre megtalálták a trollok.