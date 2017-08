Diego Costát beperelheti a Chelsea

Egyre reménytelenebbnek tűnik Diego Costa sorsa a Chelsea-nél. Önkéntes száműzetésének gátat szabna a klub, amely ugyan nem számít rá, de az edzések látogatására kötelezné. Eközben a csatár nagyon szeretne visszatérni az Atléticóhoz, de ezt meg az angolok így nagyon nem engednék.

Costa a nyári felkészülés előtt kapott egy sms-t Antonio Conte menedzsertől, amelyben az olasz szakvezető jelezte, nem nagyon számít rá a következő idényben. A spanyol csatár ezt úgy reagálta le, hogy egész egyszerűen nem látogatja a klub edzéseit és távozni akar, a Chelsea most jogi lépéseket fontolgat. Akár több millió fontot is perelhet, amellyel viszont a játékos értéke csökkenhet.

A Chelsea nem hajlandó a piaci ár alatt eladni a csatárt, hiába is jelentkezett be érte volt klubja, az Atlético Madrid, és hiába is vágyik vissza Spanyolországba a csatár. Az üzleten csak buknának a londoniak, így aligha fognak tárgyalóasztalhoz ülni a spanyolokkal.

Az eset kísértetiesen hasonlít Carlos Tévez és a Manchester City ügyére, 2011-ben az argentin csatár a Bayern elleni BL-meccsen megtagadta a pályára lépést, ezért a klubja megbüntette. Majd engedély nélkül távozott, amiért újabb büntetést kapott. Három hónapig tartott a huzavona, utána még két évet lehúzott a Citynél csatár, amikor a Juventushoz szerződött.

Costa jelenleg is Brazíliában tartózkodik, várja, hogy megoldódjon az ügye. De erre a jelen helyzetben csekély az esély. Ha nem tér vissza, szerződésszegést követ el, amely miatt akár hosszabb időre is eltilthatják.