A Vidi nyert nagyot a belgrádi 0-0-val

Ha úgy vesszük, dögunalmas 0-0 után fogadja majd augusztus 24-én Felcsúton a Videoton a Partizan Beogradot, de valójában – leginkább a vége felé – elképesztően küzdős meccsen értek el fontos döntetlent Belgrádban az Európa Liga selejtezőjének rájátszáskörében.

Még úgy is, hogy a 93. percben ott volt a lehetőség a Videoton előtt, hogy megnyerje a meccset: Lazovic beadására a védekező középpályás Párkai Máté ért fel, a lövése viszont nem sikerült tökéletesen, és elakadt a szerb kapusban, pedig középről, teljesen üresen próbálkozhatott.

Ezt leszámítva nem sok komoly helyzete volt a Videotonnak a zárt kapus meccsen, igaz, a Partizan játéka sem volt valami veszélyes. A szerbek a második félidő elején két veszélyes helyről elvégzett, de rettenetesen elrontott szabadrúgást, illetve egy szabálytalanság miatt érvénytelenített fejesgólt tudtak csak felmutatni.

11 Galéria: A Partizan-Videoton EL-selejtező első meccse képekben Fotó: Marko Djurica / Reuters

A második félidő nagy részében ugyan ők irányítottak, de ebben benne volt az is, hogy a Videoton három játékosa is megsérült, emiatt Marko Nikolicnak három helyen is kényszerűen változtatnia kellett a felálláson. Anel Hadzic még az első félidő közepén, Marko Scepovic közvetlenül a szünet előtt, Ezekiel Henty pedig a hajrá előtt sérült meg, mindannyian nagyon hiányoznának, ha nem tudnák vállalni a felcsúti visszavágót.

A 0-0-val a Videoton járt jobban, de egy hét múlva sem lesz könnyű dolguk, hogy bejussanak az Európa Liga csoportkörébe.

Európa Liga-selejtező, 4. forduló, első mérkőzés:

Partizan Beograd (szerb)-Videoton FC 0-0

Belgrád, 100 néző, v.: John Beaton (skót)

sárga lap: Rádin (20.), illetve Pátkai (25.), Henty (46.), Fiola (52.), Szolnoki (55.)

A többi magyarnak sem ment

Korcsmár Zsolt csapata, a korábban a Ferencvárost búcsúztató Midtjylland a ciprusi Apollontól kapott ki idegenben 3-2-re, a Nagy Dominikkel a kezdőben felálló Legia Warszawa otthon játszott 1-1-et a moldáv Sheriff-fel. Kádár Tamás és a Dinamo Kijev is ikszelt, de ők legalább idegenben játszottak 0-0-t a portugál Marítimóval.

Nem áll továbbjutásra Mészáros Lőrinc horvát csapata, az Eszék sem, amely otthon kapott ki 2-1-re az Ausztria Wientől.