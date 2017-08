Nagy Dominikék megint ledisznófejűzték az UEFA-t

A csütörtöki Európa Liga-meccsen a lengyel Legia Warszawa szurkolói újabb frontot nyitottak az UEFA elleni csatározásban. A lengyel szurkolók a legutóbbi kupameccsen egy óriástranszparenssel emlékeztek meg a varsói felkelés 73. évfordulójáról. A transzparensen egy náci katona egy gyerek fejéhez szorított fegyvere nem nyerte el az UEFA tetszését, és 35 ezer euróval büntette a klubot.

Erre emlékezett most a Legia-tábor a Sheriff Tiraspol elleni EL-selejtezőben, és egy három évvel ezelőtt használt molinót húzott elő, amely az UEFA-t egy pénzéhes, disznófejűnek ábrázolta. Most odaírták alá azt is, hogy tudják, hova megy a 35 ezer euró.

A transzparenst a 2014–15-ös idényben használták először. Akkor a Legia hiába jutott túl a BL-selejtezőben 6-1-es összesítéssel a Celtic ellen, egyik játékosuk jogosulatlan szereplése miatt a 2-0-s glasgow-i sikert 3-0-val a skótoknak igazolták, akik így idegenben rúgott góllal jutottak tovább. A következő EL-meccsen jött a disznófejű transzparens, ezzel a felirattal: A futball nem számít, csak a pénz.

Az biztos, hogy az UEFA-nak ez a produkció sem nagyon fog tetszeni, ahogy a pirotechnika sem, így a lengyelek újabb, a korábbinál súlyosabb büntetésre számíthatnak. Nagy Dominik csapata végül 1-1-re végzett a moldáv csapattal, így van ok az izgalomra a visszavágón. A magyar válogatott játékosa kezdő volt, és öt perccel a lengyelek gólja előtt, a 71. percben cserélték le.