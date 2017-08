Beinjekciózva játszott a legjobb Vidi-csatár

A Videoton csütörtökön 0-0-s döntetlent játszott a Partizan otthonában, így 50-50 százalék esélye van mind a két csapatnak a főtáblára kerülésre. Ezeket az esélyeket ronthatja az a tény is, hogy egy héttel a visszavágó előtt a fehérváriak két legjobbjukat is elveszítették.

Nem elég, hogy a Vidi két legjobbja, Danko Lazovic és Marko Scepovic is volt klubja ellen érzelemdús meccsen van túl, utóbbi még komoly sérüléssel is lépett pályára, és végül csak 43 percig bírta. Scepovicnak még a Bordeaux elleni második meccsen repedt meg a bordája, ami után a hétvégi bajnokin is pályára lépett, talán ez volt túl sok neki. Belgrádban beinjekciózva próbált játszani, de a szünetig sem húzta ki,

elmondása szerint alig kapott levegőt.

A Videoton hétvégi bajnokiját elhalasztották, így a csütörtöki visszavágó lesz a következő meccsük, nagy kérdés Scepovicot sikerül-e addigra olyan állapotba hozni, hogy hasznára legyen a csapatának. Ha nem tudna játszani, az nagy veszteség lenne a Videotonnak, hiszen a szerb játékos eddig kilenc meccsen hét gólt lőtt a szezonban, ötöt az EL-selejtezőkben.

A másik veszélyes fehérvári támadót, Ezekiel Hentyt is sérülés miatt kellett lecserélni. Könnyebb sérülést, húzódást szenvedett. Az ő állapotát figyelembe véve, a nigériai szerepeltetése valószínűbb, de egyelőre nincs pontos diagnózis róla.

Ha a két légiós nem állhat rendelkezésre, akkor marad a Lazovic, Géresi csatársor. Lazovic a meccs után azt nyilatkozta, hogy a legnehezebb dolog a Partizan ellen játszani, ezzel arra célzott, hogy nehéz szeretett klubja ellen futballozni. Géresi a csere után jól szállt be a játékba, gólhelyzete is volt, de nincs olyan formában, mint mondjuk Scepovic.

A Videoton augusztus 24-én, csütörtökön este 8-tól játssza a visszavágót Felcsúton a Partizan ellen.