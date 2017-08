Megalázó helyzetbe kerültek a Grimsby női szurkolói szombaton

Szombaton rendezték a Stevenage FC és a Grimsby Town FC meccsét az angol negyedosztályban, azonban valószínűleg nem a hazaiak 3-1–es győzelme miatt fogunk emlékezni rá, hanem azért, mert a beengedésnél állítólag a többi szurkoló előtt ellenőrizték a női drukkerek melltartóját – írja a Telegraph.

Az esetre a Grimsby egyik szurkolói csoportja, a Mariners Trust hívta fel a figyelmet egy, a Stevenage-nek intézett nyílt levélben, ahol azt írták, több női szurkolót kényszerítettek arra a kapuknál, hogy ott, mindenki előtt emeljék fel a felsőjüket a melltartójuk ellenőrzésének céljából, ami véleményük szerint a magánéletbe való súlyos beavatkozás.

A levélből az is kiderült, több nőtől egyenesen azt kérték, engedjék megfogni a melltartójukat, hogy biztosan kiderüljön, van-e benne merevítő. Erre ők érthető módon azt válaszolta, hogy ezt inkább nem szeretnék, végül pedig vonakodva ugyan, de beengedték őket a stadionba.

Ez lényegében szexuális zaklatás, az ilyen jellegű átkutatások pedig jogellenesek.

– írták, hozzátéve azt is, hogy ha valamilyen okból, például előzetes információk miatt mégis úgy érzik, hogy erre szükség van, akkor is elvezethették volna a nőket egy erre kijelölt helyre ahelyett, hogy ott, mindenki előtt csinálják. Itt megjegyezték azt is, hogy ebben az esetben egyébként semmi nem indokolta az intézkedést.

Mindezek mellett a levélben az is szerepelt, hogy az alkalmazottak ellenségesek voltak a szurkolókkal szemben, valamint hogy még kisgyerekeket is átkutattak a kapuknál.

A Stevenage gyorsan reagált is a panaszokra és belső vizsgálatot rendeltek el, mellettük pedig az EFL is nyomoz az ügyben.