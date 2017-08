Szalai a Bundesliga első fordulójának álomcsapatában

Bekerült Szalai Ádám, a Hoffenheim magyar válogatott támadója a Bundesliga első fordulójának álomcsapatába, ráadásul egyedüli csatárként, derül ki a német bajnokság honlapjának cikkéből.

Szalai úgy lett az álomcsapat csatára, hogy nem is ő lőtte a győztes gólt a Hoffenheim szombati, Werder Bremen elleni meccsen, igaz, ő készítette elő Andrej Krmaric találatát a 84. percben. Emellett az is kiemelték Szalairól, hogy 31 csellel a legaktívabb játékos volt a meccsen, vagyis nagyon jól reagált arra, hogy Serge Gnabry és Mark Uth személyében két komoly ellenfele is van idén a keretben – a hétvégén kezdőjátékos is volt, de ott van Bernd Storck keretében is a következő két vb-selejtezőre.

Bekerült az álomtizenegybe Dárdai Pál és a Hertha nyári nagy igazolása, az egyből két góllal kezdő Mathew Leckie is, a legtöbb játékost pedig az első forduló után vezető Dortmund adta hárommal.

Az első forduló válogatottja

Kapus: Philipp Tschauner (Hannover)

Védők: Szokratisz Papasztatopulosz (Borussia Dortmund), Marc Bartra (Borussia Dortmund), Jetro Willems (Eintracht Frankfurt), Bastian Oczipka (Schalke 04)

Középpályások: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Christian Pulisic (Borussia Dortmund), Mathew Leckie (Hertha Berlin), Walace (Hamburg), Caiuby (Augsburg)

Csatár: Szalai Ádám (Hoffenheim)