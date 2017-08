Borzasztó kemény csoportok is lehetnek a BL-ben

A szerdai esti playoffkörös visszavágókkal befejeződött az idei Bajnokok Ligája selejtező sorozata. Az már korábban eldőlt, hogy magyar csapat nem lesz ott, viszont története során először lesz azeri, miután a Qarabag kiverte a dán FC Köbenhavnt. Az is ki kell emelni, hogy a szlovén Maribor 1999 óta harmadszor jut el a BL-csoportkörbe

Az európai koefficiens alapján azóta már a kiemelés is elkészült, a négy kalapba osztott csapatokat és a szabályok sem változtak, azaz egy nemzetbeli és azonos kalapból érkező csapat nem kerülhet össze. A sorsolást 18 órától rendezik Nyonban. A kalapok:

1. kalap: Real Madrid, Bayern München, Chelsea, Juventus, Benfica, AS Monaco, Szpartak Moszkva, Sahtar Donyeck

2. kalap: Barcelona, Atlético Madrid, Paris SG, Dortmund, Sevilla, Manchester City, Porto, Manchester United

3. kalap: Napoli, Tottenham, FC Basel, Olympiakosz, Anderlecht, Liverpool, AS Roma, Besiktas

4. kalap: Celtic, CSZKA Moszkva, Sporting, APOEL, Feyenoord, Maribor, Qarabag, RB Leipzig

A fentiek alapján akár a csoportkörben összejöhet egy Real, Paris SG, Liverpool, Celtic csoport is akár. A második kalapban is bombaerős csapatok vannak, a harmadikban pedig a Napoli, a Tottenham, a Liverpool, vagy az AS Roma is komoly erőt képvisel, és akkor ott van még a negyedikben a Celtic, a CSZKA, a Sporting, vagy a Feyenoord.

Szokatlanul korán, már szeptember 12-én elkezdődik a Bajnokok Ligája idei csoportköre, azaz három hét múlva már BL-meccseket rendetek kedden és szerdán.