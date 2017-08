Európa nyolc légiósmentes futballklubja közül az egyik magyar

Az európai első osztályú futballbajnokságokban csak nyolc olyan klub van, amiben nincs légiós, közülük az egyik az NB I.-es Paksi FC, derül ki a Csakfoci.hu összeállításából.

Pakson az NB II.-es feljutás után nem tudtak jól igazolni, csak két magyar játékost vittek oda, mivel így is bennmaradtak, elhatározták, hogy nem is hoznak más nemzetiségűeket. Tizenkét szezon óta tart ez. A klubtól elvárás, hogy a játékosok Pakson is lakjanak, ne ingázzanak.

A topbajnokságokban többször előfordult már, hogy nem is szerepelt az adott országból származó játékos, általános, hogy mindenhol légiósok játszanak, néhány klubnál azonban presztízsből is csak hazaiakat szerződtetnek. Nézzük is a légiósmentes csapatokat!

Vllania, Lushnja (albán)

EB/Streymur (feröeri)

IFK Helsinnki (finn)

Lokomotiva Zagreb (horvát)

SK Babite (Lettország)

NK Veres Rivne (ukrán)

Paksi FC (magyar)

A sorba illeszthető még az Athletic Bilbao, amelyik még szűkebbre vette a merítési lehetőséget, náluk csak baszk származású játékosok lehetnek. Igaz, egyikük francia állampolgár.