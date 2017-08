Ousmane Dembelé őrült összegért Barca játékosa

Péntek délután jelentették be, Ousmne Dembelé hivatalosan is a Barcelona játékosa lett. A Dortmund kiváló üzletet csinált, a tavaly a Rennes-ből szerződtetett játékosért 15 millió eurót fizettek, akiért a Barcelona most 105 milliót fizetett.

A 20 éves játékos mindössze egy idényt töltött a Dortmundban, ahol 32 Bundeslia meccsen 6 gólt szerzett, 13-at készített elő. Korábban a Rennes-ben 26 bajnokin 12-szer volt eredményes.

A Barcelona Neymar eladása után a brazil útódját keresi és az érte kapott 222 millió euróból költ ilyen bőkezűen. Samuel Umtiti és Lucas Digné mellett Dembelé lesz a klub harmadik francia játékosa.