Nikolics 8 meccse nem lőtt gólt

Nikolics Nemanja, a Chicago Fire magyar válogatott támadója éppen azért mondta le ideiglenesen a válogatottságot, vagyis hagyja ki a jövő heti Lettország és Portugália elleni vb-selejtezőket, hogy klubcsapatára tudjon koncentrálni. Csakhogy épp most kisebb válságban van ott, nyolc meccse nem lőtt gólt, és a Chicago Fire formáján is meglátszik, ebből a nyolc meccsből ugyanis csak egyet tudtak megnyerni.

A magyar támadó utoljára július 2-án, a Vancouver Whitecaps elleni meccsen lőtt gólt, igaz, akkor kettőt is, így nyertek 4-0-ra. Azóta sorban a Portland, a New York City FC, a Sporting Kansas City, a New England Revolution, a Columbus Crew, a Montreal Impact, a Toronto FC és a Minnesota United ellen sem talált be Nikolics – ezen a meccsen vasárnap hajnalban 2-1-re vesztettek.

A gyenge forma miatt vissza i csúszott a Chicago, a rájátszás ugyan még nem ment el, de attól távol kerültek, hogy garantált helyük legyen az MLS-t záró végső tornán, csak a rájátszáson keresztül juthatnak be oda.

A Fire-nek még nyolc meccse van a szezonban, az alatt kellene valahogy hat pontot hozniuk a New York City FC-n, hogy megússzák a rájátszást.

Stieber bemutatkozott

Lejátszotta első mérkőzését a washingtoni DC Unitedben Stieber Zoltán, aki elsőre 80 percet kapott a New England Revolution ellen 1-0-re megnyert meccsen. A magyar válogatott játékosa a WhoScored értékelése alapján csapata második legjobb játékosa volt 7,7-es értékeléssel, csak a védő Kofi Opare volt jobb nála.